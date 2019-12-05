Fransa'da hayat durdu!

Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu prostestolarında halk ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkmaya başladı. Polisler göstericilere sis bombasıyla müdahale ediyor. Macron'a karşı sokağa çıkan göstericiler molotoflarla iş yerlerini yakarken polisler duruma sis bombalarıyla karşılık verdi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner grev öncesi “Bu protestolara çok sayıda kişinin katılacağını ve riskleri biliyoruz. Ayaklanma veya şiddet olayları yaşandığında derhal gözaltı yapılması talimatını verdim” demişti



Fransa'nın son yıllardaki en büyük genel grevi Cumhurbaşkanı Macron'un getirmek istediği emeklilik reformunun sendikalar tarafından kabul görmemesi üzerine örgütleniyor.

285 BİN KİŞİ SOKAKLARDA

Fransa’da emeklilik reformuna karşı işçiler bugün grev ve eylemlere başladı. Emmanuel Macron hükümeti tarafından hazırlanan puan tabanlı emeklilik sistemine karşı sendikalar greve başladı. Okul personeli, ulaştırma çalışanları, öğretmenler, hemşireler ve hastane personeli, polisler, temizlik işçileri, elektrik şirketi personeli, postane çalışanları, avukatlar, hastane ve havaalanı personelleri greve gitti. Grev ve eylemlere katılım en fazla Paris, Lyon ve Marsilya’da olurken resmi açıklamaya göre 30’a yakın kentte en az 285 bin kişi eylemlere katıldı.