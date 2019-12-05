05 Aralık 2019 Perşembe11 Şaban 1440
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Beşiktaş kupada farklı kazandı!

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Beşiktaş kupada farklı kazandı!
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Anagold 24 Erzincanspor'u Vodafone Park'ta 3-0 mağlup etti.
Beşiktaş kupada farklı kazandı! Beşiktaş kupada farklı kazandı! Beşiktaş kupada farklı kazandı!

Beşiktaş ile Anagold 24 Erzincanspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı maçı Beşiktaş 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe turun kapısını aralayan golleri 25. dakikada Tyler Boyd, 45+3'te Erdoğan Kaya ve 84. dakikada Umut Nayir attı.

 

 

2001 doğumlu Erdoğan Kaya, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk resmi maçta gol atmayı başardı.

Cezası sebebiyle 595 gün sonra kupada maça çıkan Beşiktaş, ilk mücadelesinden galibiyetle ayrılmış oldu. Bu maçın rövanşı 18 Aralık'ta Erzincan'da oynanacak.

 

 

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Lens (Dk. 64 N'Koudou), Elneny, Muhayer Oktay (Dk. 75 Erdem Seçgin), Boyd (Dk. 82 Caner Erkin), Umut Nayir, Güven Yalçın 

Anagold 24Erzincanspor: Süleyman Kasap, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman Canlı, Ayhan Gürbüz, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Osman Şahin), Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz (Dk. 82 Emre Turan), Ali Öztürk (Dk. 60 Burak Aydın)

Goller: Dk. 25 Boyd, Dk. 45+3 Erdoğan Kaya, Dk. 84 Umut Nayir (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 17 Abdurrahman Canlı, Dk. 33 Enes Subaşı (Anagold 24Erzincanspor), Dk. 57 Boyd, Dk. 74 Roco, Dk. 90+1 Caner Erkin (Beşiktaş)

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