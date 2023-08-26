Nasa yayınladı: Antalya'da gece vakti

Astronotlar tarafından çekilen gece fotoğrafları, Dünya'nın gece çekilmiş yüksek çözünürlüklü ve ücretsiz görüntülerinin bir kaynağıdır ve bu görüntüler genellikle ışık kirliliği ve kentleşme üzerine yapılan araştırmalarda kullanılmaktadır. Fotoğraflar, sokak düzenleri, banliyö alanları ve ışıksız alanlar gibi şehirlerin ince ayrıntılarını tanımlayabiliyor.

Türkiye'nin güney kıyısında yer alan Antalya, bu görüntüdeki en büyük şehirdir. Görüntü, parlak bir şekilde aydınlatılmış kentsel altyapıyı, beşgen Zeytinpark ve çevresindeki dağ ormanları gibi aydınlatılmamış parklar ve doğal alanlarla karşılaştırıyor. Aydınlatma desenleriyle tanımlanabilen insan yapımı yapılar arasında bir havaalanı, otoyollar, yollar ve nakliye limanları yer alıyor.

Toros Dağları Antalya'yı kuzey ve kuzeybatıdan çevrelemektedir ve bu görüntüde küçük yerleşimlerin yer aldığı geniş karanlık alanlar olarak fark edilmektedir. Aksu Nehri boyunca yapılan tarım, Antalya ile Serik arasındaki karanlık alanı oluşturmaktadır. Toros Dağları'ndan doğan Aksu Nehri, topluma su sağlamakta ve domates, biber ve salatalık gibi bahçe bitkilerini sulamaktadır.

Beyaz, mavi-yeşil ve mor tonlardaki parlak ışıklar Antalya ve Serik arasındaki sahil boyunca sıralanmaktadır. Bu ışıklar tatil köyleri ve plajlar gibi popüler turistik yerlerle ilişkilendirilir. Parlak LED (ışık yayan diyot) ışıklar sıcak tonlu, yüksek basınçlı sodyum aydınlatmanın yerini aldıkça, beyaz ve mavi tonlar genellikle eski şehirlerdeki sarı tonlarla kontrast oluşturur. Astronot fotoğrafçılığı, dünya genelinde çevresel etkiler ve insan kaynaklı değişiklikler üzerine yapılan çeşitli çalışmalarda şehir ışıklarındaki spektral değişiklikleri izlemek için kullanılmıştır.

ISS067-E-372979 numaralı astronot fotoğrafı 17 Eylül 2022 tarihinde Nikon D5 dijital fotoğraf makinesi ile 180 milimetre odak uzaklığı kullanılarak çekilmiştir. ISS Mürettebatı Yeryüzü Gözlemleri Tesisi ve Johnson Uzay Merkezi Yer Bilimi ve Uzaktan Algılama Birimi tarafından sağlanmıştır. Görüntü 67. Sefer mürettebatının bir üyesi tarafından çekilmiştir. Görüntü kırpılmış, kontrastı iyileştirmek için geliştirilmiş ve lens artefaktları giderilmiştir. Uluslararası Uzay İstasyonu Programı, astronotların bilim insanları ve halk için en değerli olacak Dünya fotoğraflarını çekmelerine yardımcı olmak ve bu görüntüleri internette serbestçe kullanılabilir hale getirmek için ISS Ulusal Laboratuvarı'nın bir parçası olarak laboratuvarı desteklemektedir. Astronotlar ve kozmonotlar tarafından çekilen diğer görüntüler NASA/JSC Gateway to Astronaut Photography of Earth adresinde görülebilir. Başlık Sara Schmidt, GeoControl Systems, JETS Sözleşmesi, NASA-JSC.