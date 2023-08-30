Ankara'da TEKNOFEST Coşkusu!

Dünya genelindeki en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST, bu yıl Ankara'da ilk defa düzenleniyor. 2018 yılında başlayan ve altıncı yılına ulaşan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. 125 farklı kurumun katıldığı bu muhteşem etkinlik, saat 09.00 itibarıyla kapılarını açtı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinlik alanına araçlarıyla gelen ziyaretçiler, havalimanı çevresinde yoğun trafik oluşturdu. Ayrıca, Hürkuş, Akıncı ve Solotürk gibi önde gelen hava araçları, etkinlik kapsamında gökyüzünde muhteşem gösteriler sergiledi. Festivalin resmi açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmalarının ardından gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST'in ilk kez Ankara'da düzenlenmesinin kendileri için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu vurgulayarak, "TEKNOFEST, altıncı yılını kutluyor. Başlangıcından bu yana yaşadığı evrim, bizim için son derece kıymetli. İlk yıllardan itibaren katılımcı sayısı, İstanbul'da 500 binden 2,5 milyona ulaştı. Bu sayı Ankara'da daha da artacak. Ancak, bunun ötesinde buraya gelen gençlerimiz, çocuklarımız ve misafirlerimiz, mevcut teknolojileri ve ürünleri gelecekte daha da iyisini yapmak adına bir fırsat olarak görüyorlar. TEKNOFEST, 'Tam bağımsız Türkiye' hedefimize ulaşmak için bilim ve teknolojinin gücünü gösteriyor. Geleceği şekillendirmek isteyen birçok genç, 'Gördüğümüzü daha mükemmel hale getirebiliriz' düşüncesiyle burada bulunuyor. Bu, ülkemiz için büyük bir başarı. TÜBİTAK, bu hedefe ulaşmada en önemli araçlardan biri olarak öne çıkıyor." şeklinde konuştu.

Mandal ayrıca, "Etkinlik boyunca, TÜBİTAK'ın geliştirdiği teknolojileri hem görebilir hem de deneyimleyebilirler. Örneğin, Nisan ayında gönderilen İmece projesinin maketini burada oluşturuyorlar. Projenin her bir detayını yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı bu etkinliğe katılmaya davet ediyorum." dedi.

TEKNOFEST'in tarihçesi

2018: TEKNOFEST ilk olarak 20-23 Eylül 2018'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 14 teknoloji yarışmasının düzenlendiği festivalde 42 ilden 10 bin genç ve yüzbinlerce İstanbullu ilgiyle yer aldı.

2019: TEKNOFEST 2019, 17-22 Eylül 2019'da İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirildi. 21 teknoloji yarışmasının düzenlendiği festivale 17 bin 373 takım katıldı ve yarışmalara 1 milyon 750 bin kişi katılım sağladı.

2020: TEKNOFEST 2020, 17 Eylül 2020'de Gaziantep'te gerçekleştirildi. 21 teknoloji yarışmasının düzenlendiği festivale 10 bin 692 takım katıldı ve yarışmalara 1 milyon 200 bin kişi katılım sağladı.

2021: TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül 2021'de Samsun'da gerçekleştirildi. 22 teknoloji yarışmasının düzenlendiği festivale 13 bin 546 takım katıldı ve yarışmalara 1 milyon 500 bin kişi katılım sağladı.

2022: TEKNOFEST 2022, 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Ankara'da gerçekleştirildi. 23 teknoloji yarışmasının düzenlendiği festivale 16 bin 695 takım katıldı ve yarışmalara 2 milyon 200 bin kişi katılım sağladı.

2023: TEKNOFEST 2023, 27 Nisan-1 Mayıs 2023'te İstanbul'da gerçekleştirildi. 24 teknoloji yarışmasının düzenlendiği festivale 20 bin 641 takım katıldı ve yarışmalara 2 milyon 547 bin kişi katılım sağladı.

TEKNOFEST, Türkiye'de teknoloji alanında önemli bir yere sahip olan bir organizasyondur. Her yıl katılan takım ve ziyaretçi sayısı artmakta ve festival, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimini göstermesi açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.