Oprah ve Dwayne Johnson Maui yardım fonunu başlatmak için 10 milyon dolar bağışladı

Oprah Winfrey ve Dwayne Johnson, yıkıcı yangınların ardından yardım amacıyla milyonlarca dolar bağışlayarak Maui adasının iyileşmesini desteklemek için beklenmedik bir ikili haline geldiler.

Yıldızlar, yangınların etkilediği kişilerin ellerine çok ihtiyaç duyulan nakit parayı doğrudan iletecek olan "Maui Halk Fonu"nu kurduklarını Instagram üzerinden duyurdular.

Bu iki Hollywood yıldızı arasında daha önce sadece bir kez işbirliği yaptı. Ancak Maui halkı için paylaştıkları endişe, Dolly Parton'un yardımıyla onları beklenmedik bir ortak olarak bir araya getirdi.

Kısa bir videoda 69 yaşındaki Oprah, "Maui'de neler olduğundan o kadar endişeliydik ki arka arkaya mesajlaşıyorduk. Bir makale okudum, Dolly Parton'ın kendi topluluğuna para verdiğini gördüm ve dedim ki: 'Sanırım bu cevap' ve sen de 'Sanırım bu cevap' dedin."

WWE yıldızı, "Paranın nereye gittiine güvenmekte zorlanan"lara fonun bağışlarına Hawaii'deki ihtiyaç sahiplerinin ellerine "temiz, doğrudan" bir şekilde gittiğini ve bu işlemin "hemen" olduğunu söyledi.

Oprah, fonun nihai hedefinin yangınların neden olduğu yerinden edilen ve etkilenen kişilere finansal araçları vermek olduğunu ve böylece kendileri ve aileleri için kararlar verebilmelerini sağlamak olduğunu açıkladı.

Bu hayırseverler, Maui'deki iyileşme çabalarının ön saflarında yer aldı, barınakları ziyaret edip bebek bezi gibi temel ihtiyaçları sağladı.

Başlıkta, The Color Purple aktrisi, Lahaina Kula'daki yangınlardan etkilenen bölgelerdeki tüm yetişkin sakinlerin "doğal afetten kurtulmalarına yardımcı olmak için ayda 1.200 sterlin alabileceğini" açıkladı.

Bağışlar, Maui Halk Fonu web sitesi aracılığıyla yapılabilir ve fon talep edilebilir.