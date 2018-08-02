02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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İnanılır gibi değil: Namaz kılan kedi videosu gerçek mi

Bir süredir internette "namaz kılan kedi" videosu dolaşıyor. Videoya göre kedi namaz kılarken "Allah" diye de sesler çıkarıyor! İnanılması güç videonun gerçek olup olmadığı sorgulanmaksızın izlenme rekoruna koşuyor olması şaşırtıyor.

İzlenme rekoruna koşan namaz kılan kedi videosunda "Arap ülkelerinden birinde çekildiği" izlenimi verilmek istendiği dikkat çekerken, genel kanı, videonun bilgisayar oyunundan ibaret olduğu yönünde. Videonun animasyon olduğu belirtilirken, namaz gibi İslam'ın önemli ibadetlerinden birinin böyle bir animasyona alet edilmesi tepki de topluyor. 

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