Liderlik ve siyaset

Orhan Karataş / Ortadoğu Gazetesi

MHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu, Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin katılımıyla 13.Dönem mezunlarını verdi. 10 Ekim 2009 tarihinde faaliyete geçen bu okul, Türkiye'nin geleceğini inşa etmede kritik bir görev üstleniyor. Sayın Bahçeali'nin deyimiyle, geleceğimizin rotasını çiziyor, insanla fikri buluşturup geleceğe hazırlıyor.

İMANLI, İRFANLI GENÇLER

Eğitim, ülkücülüğün ve milliyetçiliğin olmazsa olmazlarındandır. Bu sebepledir ki, şartlar ne olursa olsun MHP'nin eğitim programları aksatılmadan ve kararlılıkla yürütülüyor. İmanlı, izanlı, irfanlı gençler ülkenin geleceğine hazırlanıyor. Gerek ders yılının başlaması, gerek diploma töreni dolayısı ile düzenlenen toplantılar, kucaklaşma, yenilenme, hazırlanma ve ileri gitmenin ihtişamlı zeminine dönüşüyor. Katılımcılarıyla, seviyesiyle, sahiplenmesiyle ve mesajlarıyla bu ülkenin sahipsiz olmadığını, ihanet yolucularının hiçbir zaman hedefe ulaşamayacaklarını, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatacak güç ve iradenin çelikleşmiş bir şekilde dimdik ayakta olduğunu dosta-düşmana her defasında gösteriyor.

DOĞRU VE YETERLİ EĞİTİM

Bilgi çağındayız. Milletlerin yükselmesi ve yücelmesi ancak eğitilmiş insanlara ve eğitilmiş insanların başarılarına dayalıdır. Ülkücü hareketin devamı ve başarısı eğitimle paraleldir. Ülkü de, dava da inanmakla, adanmakla ve bağlanmakla mümkündür. Bunun için engin bir gönül, aşkla çarpan bir yürek ve sarsılmaz bir şuur, doğru ve faydalı bir bilgi, sonsuz bir sevgi, üstün bir cesaret gerekiyor. Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli her zaman, "Ülkücü görünmek kolay, ülkücü olmak zor, ülkücü kalmak ise çok daha zordur." Diyor ve şuurlu olmayı ülkücü kalabilmenin ön şartı olarak gösteriyor. Şuurlu olabilmenin yolu da hiç şüphesiz doğru ve yeterli bir eğitimden geçmektedir.

BİZDEN HAİN ÇIKMAZ

Sayın Devlet Bahçeli'nin diploma törenindeki konuşması bütün ülkücüler için bir emir, Türk milleti için ise bir ümit ve güvencedir. Sayın Bahçeli, bir defasında, "Bizim aramızdan hain çıkmaz" demişti. Bu söz ülkenin bugünkü şartlarında çok daha önemli ve değerli bir hal almıştır. Nitekim, bu söz başka hiçbir yoruma, hiçbir değerlendirmeye gerek bırakmayacak, net ve kesin bir ölçüdür. Bunu Türkiye'de MHP'den ve ülkücülerden başka söyleyecek ve arkasında duracak tek bir parti, tek bir siyasi organizasyon yoktur. Sadece bu kadarı farkı anlamaya da anlatmaya da fazlasıyla yeterlidir.

MAZLUMUN MASUMUN SESİ

Ülkücüler ve Türk milliyetçileri şuurlu oldukları kadar, onurlu, gururlu ve kararlıdırlar. Hiçbir dünyevi güç ve beşeri müdahale Allah'a şükürler olsun ki; ülkücüleri inandıklarından çeviremedi. Yolundan döndüremedi. Türk milletine karşılıksız sevdadan vazgeçiremedi. Milletle yapılan ve ebediyete kadar sürecek manevi sözleşmeyi, konusu fedakarlık olan hizmet akdini bozamadı. Ülkücü Hareket; Mazlumun, masumun ve mahzunun sesidir. Hiç sönmeyecek millet meşalesi, hiç susmayacak milli haykırıştır. Milli kimliğin, milli onurun, milli bağımsızlığın sembolüdür. Cumhuriyet'in nefesi, İ'lay-ı Kelimetullah'ın bayraktarı, Türklüğün çağrısı ve bin yıllık kardeşliğin adıdır. Doğruluğun, dürüstlüğün ve çıkarsız bağlılığın adresidir. Başı Orta Asya'da, gövdesi Anadolu'da ve hedefi aleme nizam vermede olan bir iddiadır.

SON VE TEK ÜMİT

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor ve en sıkıntılı döneminden geçiyor. İhanet sıradanlaşmış ve her yanı sarmıştır. Türk milletinin tek ve son ümidi ülkücüler ve Türk milliyetçileridir. İşte bu sebepledir ki ülkücüler ve milliyetçiler her zaman eğitimli, donanımlı ve kararlı ve hazır olmak durumundadırlar. Sayın Bahçeli'de bu duruma dikkat çekmiş ve aynen şöyle demiştir: "Siyasette; milli bir akıl, engin bir bilgi, etkili bir muhakeme gücü, ahlakla bezenmiş derin bir hissediş, geniş bir kavrayış, büyük bir sabır, gevşemeyecek bir ölçü, samimi bir sorumluluk bilinci, tabii olarak nezaket ve zarafetle süslenmiş ağız birliğini canlı tutan bir yorum gücü en temel ihtiyaçtır. Türkiye'nin belki de en ciddi sorunu bu alandaki zaaf ve dağınıklığıdır. Siyaset ve Liderlik Okulu'muzdaki çabalarımızın başında siyasetin doğru anlaşılabilmesi, doğru anlatılabilmesi, doğru bir şekilde uygulanabilmesine destek sağlamak esastır. Bunda az da olsa başarılı olduysak, emin olunuz son derece mutlu, son derece de müsterih olacağımızı hepinizin bilmesinde yarar görüyorum."

ONLAR DAYATTI BİZ DİRENDİK

Sayın Bahçeli'nin şu sözleri, herkese rehber olmalıdır. "Geleceğini planlamayan milletler, başkalarının elinde oyuncak olacaktır. Yarını okumaktan aciz, gerekli çalışmayı şimdiden yapmaktan mahrum toplumların yaşaması da tesadüflerin lütfuna bağlıdır. Türkiye'yi karanlığa mahkûm etmek isteyen odaklar terör örgütlerini üzerimize saldılar. Kutlu vatanımızda gözü, milli varlığımızda aklı kalan düşman çevreler, silahlandırıp saldırı emri verdiği katiller vasıtasıyla Türkiye'yi çembere almaya kalkıştılar. Onlar dayattı, biz direndik. Onlar bölmeye çalıştı, biz direnç gösterdik. Onlar parçalanmamızı istedi, biz milletçe karşılarına dikildik. Ve onlar oyun oynadı, biz hep birlikte bozduk, bozmaya da devam ediyoruz."