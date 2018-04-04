04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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İsmail YK’dan rakılı şaraplı klibe başörtülü manken

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İsmail YK’dan rakılı şaraplı klibe başörtülü manken
İsmail YK adlı popçu “Meyhoş Oldum” klibinde başörtülü manken oynattı. Klipte “başörtülü kız”ın penceresinin önünde içkili alem yapan sevdiği gence öpücükler atıyor olması ayrıca dikkat çekiyor.
İsmail YK’dan rakılı şaraplı klibe başörtülü manken İsmail YK’dan rakılı şaraplı klibe başörtülü manken İsmail YK’dan rakılı şaraplı klibe başörtülü manken

İsmail YK'dan başörtülü klip rezalati...  İsmail YK adlı popçu “Meyhoş Oldum” klibinde başörtülü manken oynattı. Klipte “başörtülü kız”ın penceresinin önünde içkili alem yapan sevdiği gence öpücükler atıyor olması ayrıca dikkat çekiyor.
 
Şarkının sözleri de “Şaraptan meyhoş oldum, rakıdan sarhoş oldum ama senin aşkından daha da beter oldum” şeklinde.
 
İsmail YK'nın başörtülü kızı oynattığı klibinin 5 günde 3 milyondan fazla tıklanması da ayrıca anlamlı bulunuyor.
 
Malum magazin medyası olayı “Daha önce çektiği kliplerde cesur modellerle kamera karşısına geçen İsmail YK, bu kez başörtülü bir kızı tercih etti. Bu tercihi hayranları tarafından heyecan ve memnuniyetle karışılanan YK'nın klibi 5 gün gibi kısa sürede 3 milyondan fazla izlendi” ifadeleriyle övdü.

Muhafazakar medyanın başörtüsünün getirildiği bu nokta karşısında nasıl bir yorumda bulunacağı, skandal klibe tepki gösterip göstermeyeceği merakla bekleniyor. 
 
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Habervaktim.com

 

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