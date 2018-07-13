13 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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CHP’li Başkan’ı karikatürize eden gence 11 ay hapis

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Eskişehir’de CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in, kendisiyle ilgili bir karikatürden ötürü bir üniversite öğrencisine dava açtığı ve gencin 11 ay hapse mahkum edildiği ortaya çıktı.
CHP’li Başkan’ı karikatürize eden gence 11 ay hapis
CHP’li Başkan’ı karikatürize eden gence 11 ay hapis CHP’li Başkan’ı karikatürize eden gence 11 ay hapis CHP’li Başkan’ı karikatürize eden gence 11 ay hapis

ODTÜ’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren pankartlar açan öğrencilerin tutuklanmasına içerleyip, “ifade özgürlüğüne ters” yorumları yapan çevreler, buna ne diyecek acaba? 

Eskişehir’de CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in, kendisiyle ilgili bir karikatürden ötürü bir üniversite öğrencisine dava açtığı ve gencin 11 ay hapse mahkum edildiği ortaya çıktı. 

Eskişehir’li gazeteci Abdullah Yeşilkaya olayla ilgili sosyal medya hesabından şöyle yazdı:

“YILMAZ BÜYÜKERŞEN KENDİSİNE KARİKATÜR YOLUYLA SOSYAL MEDYADA HAKARET ETTİĞİ GEREKÇESİYLE ÜNİVERSİTELİ BİR GENCİ DAVA EDİP 11 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRMIŞTI

Chp Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ne demişti.Mezuniyet Töreninde ODTÜ'lü öğrenciler eleştirel haklarını kullanmışlar bunda nevar bunlar normal eleştiriler demişti oysa Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 2010 yılında Osmangazi Üniversitesinde okuyan bir öğrenciyi karikatür yoluyla sosyal medyada eleştirmek suçundan 11 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Karikatürde de suç unsuru hakaret unsuru asla yoktu.Bu solcular başkalarına gelince ana avrat sövecekler her türlü hakareti edecekler bu fikir özgürlüğü eleştiri oluyor ama kendilerine gelince katiyyen eleştiriye tahammülleri yok hemen davalık oluyorsunuz sevsinler sizin demokratlığınızı sevsinler sizin özgürlük anlayışınızı”

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Habervaktim.com

 

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