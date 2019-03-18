Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'ye destek

Melih Gökçek, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin "Ayasofya ibadet açılsın" sözlerine destek verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin "Ayasofya ibadete açılsın" sözlerine destek verirken, hafta sonu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamarı hakkında yorumda bulunmadı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından, katliamcının mesajlarında Ayasofya'ya da yer vermesi büyük tepki çekerken ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'de sosyal medya hesabı üzerinden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.

Tilbe, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Fatih Sultan Mehmet boşuna mı vami yaptı orayı? Ayasofya'nın ibadete kapalı tutulması İstanbula sahip çıkamamaktır. Sahibi olmayan yere göz diken çok olur, Ayasofya ya sahip çıkalım. #Ayasofyaibadeteaçılsın

Ayasofya'nın öyle kapalı kalması için hiçbir sebep yok, fakat ibadete açılması için başta Fatih Sultan' ın vasiyeti ve Müslüman aleminin isteği ve birsürü sayamadığım nedenden dolayı ibadete açılmalı, açılsın, izin mi alcaz?

Valla bak büyük bi törenle açalım bütün ülkelerin büyükleri gelsin yemekler dağıtılsın , Kur'an-ı Kerim okunsun çok güzel olur, bütün Osmanlının ve gelmiş geçmiş bütün vatan şehitlerinin ruhu şad olur."

MELİH GÖKÇEK'TEN PAYLAŞIMLARA DESTEK GELDİ

Sanatçı Tilbe'nin Ayasofya ile ilgili paylaşımlarına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de destek geldi.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Yıldız Ti̇lbe, bayan sanatkârların gözü en karası, en yi̇ği̇di̇... Doğru bi̇ldi̇ği̇ni̇ söylemekten zerre çeki̇nmeyecek kadar cesur. İşte Ayasofya i̇çi̇n söyledi̇kleri̇ ve tepki̇ koyanlara verdi̇ği̇ cevap... Alkışları hak ettin yi̇ği̇t sanatçı, herkes alkışlasın lütfen." dedi.

Öte yandan Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yerel seçimleri kapasamında Tekirdağ'da düzenlenen mitingde "Ayasofya'yı Cami olarak açın" diye seslenen vatandaşa "Sultanahmet'i doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı dolduralım' diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim, bunların hepsiz tezgâh. Sultanahmet'i doldurun sonra bakarız" cevabına ise yorumda bulunmadı.