18 Mart 2019 Pazartesi6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:40Güneş 07:05Öğle 13:17İkindi 16:39Akşam 19:20Yatsı 20:39
    • 14°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 7°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 103.974 0.65
  • Altın: 228,616 0.26
  • Dolar: 5,4557 -0.02
  • Euro: 6,1874 0.12

Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'ye destek

»
Melih Gökçek, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin "Ayasofya ibadet açılsın" sözlerine destek verdi.
Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'ye destek
Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'ye destek Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'ye destek Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'ye destek

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin "Ayasofya ibadete açılsın" sözlerine destek verirken, hafta sonu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili açıklamarı hakkında yorumda bulunmadı.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından, katliamcının mesajlarında Ayasofya'ya da yer vermesi büyük tepki çekerken ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'de sosyal medya hesabı üzerinden Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması gerektiğine yönelik paylaşımlarda bulundu.

Tilbe, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Fatih Sultan Mehmet boşuna mı vami yaptı orayı? Ayasofya'nın ibadete kapalı tutulması İstanbula sahip çıkamamaktır. Sahibi olmayan yere göz diken çok olur, Ayasofya ya sahip çıkalım. #Ayasofyaibadeteaçılsın

Ayasofya'nın öyle kapalı kalması için hiçbir sebep yok, fakat ibadete açılması için başta Fatih Sultan' ın vasiyeti ve Müslüman aleminin isteği ve birsürü sayamadığım nedenden dolayı ibadete açılmalı, açılsın, izin mi alcaz?

Valla bak büyük bi törenle açalım bütün ülkelerin büyükleri gelsin yemekler dağıtılsın , Kur'an-ı Kerim okunsun çok güzel olur, bütün Osmanlının ve gelmiş geçmiş bütün vatan şehitlerinin ruhu şad olur."

MELİH GÖKÇEK'TEN PAYLAŞIMLARA DESTEK GELDİ

Sanatçı Tilbe'nin Ayasofya ile ilgili paylaşımlarına eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten de destek geldi.

Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Yıldız Ti̇lbe, bayan sanatkârların gözü en karası, en yi̇ği̇di̇... Doğru bi̇ldi̇ği̇ni̇ söylemekten zerre çeki̇nmeyecek kadar cesur. İşte Ayasofya i̇çi̇n söyledi̇kleri̇ ve tepki̇ koyanlara verdi̇ği̇ cevap... Alkışları hak ettin yi̇ği̇t sanatçı, herkes alkışlasın lütfen." dedi.

Öte yandan Gökçek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın yerel seçimleri kapasamında Tekirdağ'da düzenlenen mitingde "Ayasofya'yı Cami olarak açın" diye seslenen vatandaşa "Sultanahmet'i doldurmayacaksın, 'Ayasofya'yı dolduralım' diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim, bunların hepsiz tezgâh. Sultanahmet'i doldurun sonra bakarız" cevabına ise yorumda bulunmadı.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'ye destekMelih Gökçek'ten Yıldız Tilbe'ye destekMelih Gökçek, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin "Ayasofya ibadet açılsın" sözlerine destek verdi.
Troya Müzesi resmi açılışa hazırTroya Müzesi resmi açılışa hazırKültür ve Turizm Bakanlığınca açılan yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan Troya Müzesinin resmi açılışı gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istediCumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istediCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "Fazıl Say'dan 29 Ekim için beste yapmasını istedim. O da bir beste yapacak."
'Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' İstanbul'da konser verdi'Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' İstanbul'da konser verdiAleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde CRR'de konser verdi.
Sanatçılardan 'koruyucu aile' mesajıSanatçılardan 'koruyucu aile' mesajıTürkiye'nin önde gelen sanatçıları, Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu ailelere, devlet koruması altında büyüyen çocuklara verdiği yemeğe katılarak, koruyucu aile olunmasının önemine dikkati çekti.
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyamMustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyamSevilen sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, ülkücü kimliği ile gurur duyduğunu vurgulayarak "Ülkücülüğüm, ömrümde ve göğsümde taşıdığım en değerli, en şerefli madalyadır" dedi.
  • İran'ın polisiye dizisi Antalya'da çekiliyor27 Şubat 2019 Çarşamba 10:16
  • 2019 Oscar ödülleri sahiplerini buldu25 Şubat 2019 Pazartesi 08:48
  • DJ Erkut Aktaş: Bazı şarkılarda şirke varan sözler var20 Şubat 2019 Çarşamba 09:31
  • Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu ele geçirildi20 Şubat 2019 Çarşamba 08:03
  • 13. Ankara Kitap Fuarı başladı15 Şubat 2019 Cuma 12:54
  • 'Hiçbir Müslüman ben sanattan anlamam diyemez'15 Şubat 2019 Cuma 11:06
  • 14 Şubat'a özel altın işlemeli gelinlik tasarladı13 Şubat 2019 Çarşamba 10:32
  • Alman oyuncuyu zengin ettik: 16 daire ve 1 dükkan aldım11 Şubat 2019 Pazartesi 23:37
  • Gencebay: Atatürk'ümüze layık bir projenin temeli atıldı11 Şubat 2019 Pazartesi 09:01
  • Fazıl Say Trabzon'da konser verdi11 Şubat 2019 Pazartesi 08:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri