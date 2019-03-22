6 ton mesir dağıtılacak

Bu yıl 479. kez düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında geleneksel mesir macunu karma töreni yapıldı. Festival, 28 Nisan Pazar günü Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden 6 ton mesir macununun halka saçımıyla sona erecek.

UNESCO tarafından Somut Olmayan Dünya Kültürel Miras listesinde yer alan ve bu yıl 479. kez gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında geleneksel "mesir macunu karma" töreni gerçekleştirildi.

Festival ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Mesir Tertip Komitesi üyelerince Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Deniz ve protokol üyeleri daha sonra nevruz ateşinin üzerinden atladı, çeşitli renklere boyanmış yumurtaları tokuşturdu.

479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen kortejde, temsili olarak Hafsa Sultan ve nedimeleri ile Manisa'da yetişmiş Osmanlı şehzadeleri ile protokol üyeleri yer aldı.

Mehter Marşı eşliğindeki yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan Sultan Camisi Bimarhanesi'ne kadar sürdü.

Dua edildikten sonra Bimarhane'de mesir macunu karma töreni düzenlendi.

Manisa Valisi Deniz, 479 yıldır sürdürülen geleneğin Manisa ve Manisalılar için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Geleneğin sürmesinin önemli olduğunu vurgulayan Deniz, daha önce televizyonda izlediği festivale ilk kez canlı olarak şahitlik ettiği için büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise Manisa Mesir Macunu Festivali'nin, Kırkpınar'dan sonra Türkiye'nin en önemli ve en eski geleneklerden biri olduğuna dikkati çekti.

Festivali yurt içinde ve dışında tanıtmak için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Ergün, aynı gayreti kentin dinamikleri olan sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarından da beklediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan mesir macunu karımına geçildi. Vali Deniz ve protokol üyeleri de baharatları kazana dökerek mesir macunu kardı.

Yanlarında getirdikleri kaplarla mesir macunundan almak isteyen vatandaşlar zaman zaman izdihama neden oldu.

Törene AK Parti Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, Tamer Akkal, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

6 ton mesir dağıtılacak

479. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 23-28 Nisan'da çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Festival, 28 Nisan Pazar günü Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden 6 ton mesir macununun halka saçımıyla sona erecek.

Geleneğin tarihçesi

Manisa'da şenliklerde halka saçılan mesir macununun tarihçesi şöyle:

"Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Manisa'da hastalanır. Hastalığına çare bulunamayan Sultan'ın yaptırdığı Sultan Camisi Medresesi'nin başına getirilen Merkez Efendi, bitki ve baharat karışımından oluşan macun hazırlar. Baharatın 41 çeşidi karıştırılarak hazırlanan bu macunu yiyerek sağlığına kavuşan Hafsa Sultan, diğer hastalara da macunun verilmesini ister.

Halktan gelen isteğin artması üzerine kağıtlara sardırılan macunun Sultan Camisinin kubbe ve minarelerinden saçılmasını buyurur. Halk, her yıl nevruzun kutlandığı 21 Mart'ta Sultan Camisi'nin önünde toplanır ve böylece Manisa Mesir Macunu Festivali doğar."

Hoş kokulu ve lezzetli mesir macunu, halktan, iştah açıcı, kan dolaşımını düzenleyici, yorgunluğu giderici, hormonları çalıştırıcı özellikleriyle talep görüyor.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu, portakal kabuğu kullanılıyor.

Mesir macununun en ağır hastalıklara şifa verdiğine, bu macundan tüketenleri o sene yılan sokmayacağına, mesir macunu yiyen genç kızların evleneceğine, çocuğu olmayanların ise doğum yapacağına inanılıyor.