Özcan Deniz, hiç mi vicdanın sızlamadı?

Özcan Deniz, dünyaca ünlü birçok sanatçı ve sporcunun Filistin’deki işgal ve katliamlara tepki olarak boykot ettiği İsrail’de konser verdi.

Türkücü Özcan Deniz, skandal konseriyle büyük tepki topladı. İsrail, Mescid-i Aksa’yı işgal edip postalları ile girip Müslümanları şehit ederken, Özcan Deniz Tel Aviv’de konser verdi. Dünyaca ünlü birçok şarkıcının, işgalci rejimi boykot edip konserlerini iptal ettiği dönemde, Özcan Deniz, Tel Aviv’de verdiği konserde ‘Mavi Mavi Masmavi’ şarkısını söyledi. İstanbullu Gelin dizisi sayesinde ciddi bir hayran kitlesine sahip Özcan Deniz’in İsrail’de konser vereceği aylar öncesinde kamuoyuna yansımıştı. Bu haberin ardından “Filistin İçin İsrail’i Boykot Girişimi” olarak bilinen BDS hareketi, Deniz’den İsrail’deki konserini iptal etmesini istemişti. BDS’den yapılan açıklamada, “İsrail Gazze’yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin’in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin” çağrısı yapılmıştı. Ancak bu çağrılara kulak tıkayan şarkıcı, önceki akşam ve dün akşam konser verdi.