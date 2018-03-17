17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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ASELSAN tanksavarla hedefi tam 12'den vurdu

ASELSAN, Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'na entegre ettiği Tanksavar Füze Atıcı Sistemiyle hedefi tam 12'den vurdu.

Katar'a yapılan ihracatla ilk kez bir ordunun envanterine giren Tanksavar Füze Atıcı Sistemi, DIMDEX 2018'de göz doldurdu.

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