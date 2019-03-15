15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Milli İHA 10 bin uçuş saatine ulaştı

Milli insansız hava araçlarından Karayel, 10 bin uçuş saatine ulaştı.

Türk savunma sanayisinin milli insansız hava araçlarından (İHA) Karayel, 10 bin uçuş saatine ulaştı.

 

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