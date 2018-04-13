13 Nisan 2018 Cuma28 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:51Güneş 06:22Öğle 13:11İkindi 16:51Akşam 19:48Yatsı 21:13
    • 15°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 110.235 0.90
  • Altın: 176,377 -1.99
  • Dolar: 4,0949 -0.91
  • Euro: 5,0514 -1.22

Cemal Nar'ın yeni kitabı çıktı!

»
Cemal Nar'ın yeni kitabı çıktı!
Köşe yazarımız Cemal Nar Hocanın yeni kitabı. 42. el emeği, göz nuru, kalp pırıltısı. Kitap Özgü Yayınlarından yeni çıktı. 176 sayfa. Bir solukta okunacak ilim, fikir, hareket ve heyecan dolu bir eser.
Cemal Nar'ın yeni kitabı çıktı! Cemal Nar'ın yeni kitabı çıktı! Cemal Nar'ın yeni kitabı çıktı!

Yazar kitabını şöyle tanıtıyor:

“Çocuk sayılacak bir yaşta kürsüye çıkarak vaaz verirken, yağmur damlalarının soba borusundan girerek üstüme damlayıp da o güzelim yeni elbisemi mahvetmesini duymayacak kadar heyecanlandığım o bayram sabahını daha dün gibi hatırlıyorum. O günden bugüne altmışını geçmiş birisi olduğum halde hala her konuşmada, konuyu bilsem bile yeniden hazırlık yaptıran bir heyecanı hep yaşadım. 

unnamed-006.jpgYerine göre çok tatlı, yerine göre çok acı, bazen ikisi birbirine sarmaş dolaş, tebriklerin ve tehditlerin gölgesinde, ama hep canlı ve sancılı bir davet ve irşat, bir eğitim ve öğretim hayatım oldu çok şükür. “Dava”, gençliğimizden beri sevdalısı olduğumuz bir hülyalı kelimedir bizim için. Bir varoluş ideali, bir gönüllü yüklendiğimiz mukaddes yüktür davamız. Biz onu içimizde hep diri tutmak ve büyütmek için çırpınıp durduk. Çoğu zaman konuştuk, bazen de yazdık, kalbimiz pır pır.

Bu kitap davet ve tebliğ üstüne benim bir nevi vasiyetim sayılır. İnşallah özellikle gençlerin içinde bir ilgi ve heves uyandırır da faydalı olur. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.”

İslamî hareket için müslüman gençliğe el kitabı mahiyetinde bir çalışma. Tavsiye ederiz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cemal Nar'ın yeni kitabı çıktı!Cemal Nar'ın yeni kitabı çıktı!Köşe yazarımız Cemal Nar Hocanın yeni kitabı. 42. el emeği, göz nuru, kalp pırıltısı. Kitap Özgü Yayınlarından yeni çıktı. 176 sayfa. Bir solukta okunacak ilim, fikir, hareket ve heyecan dolu bir eser.
Sultan'ın koleksiyonu!Sultan'ın koleksiyonu!Sultan 2. Abdülhamid bir polisiye romanda “Başparmak boğumu işaret parmağının boğumundan daha uzun kişi cani, katil olmaya meyillidir” ifadesini okuyan sultan, hapishanelerdeki cinayet zanlılarının fotoğraflarını çektirmiş
Cemal Nar’ın yeni kitabı “Bize Düşen” çıktıCemal Nar’ın yeni kitabı “Bize Düşen” çıktıKöşe yazarımız Cemal Nar’ın yeni kitabı “Bize Düşen” yayınlandı. Özgü yayınlarından çıkan kitap, bir solukta okunacak kıvamda.
Cemal Nar'ın yeni kitabı "Müslüman Kimliğinin Kodları" çıktıCemal Nar'ın yeni kitabı "Müslüman Kimliğinin Kodları" çıktıKöşe yazarlarımızdan Cemal Nar Hocamızın 40. Kitabı yayınlandı:Müslüman Kimliğinin Kodları.
TYB 40 Yaşında: Fotoğraf ve afiş sergisi açıldıTYB 40 Yaşında: Fotoğraf ve afiş sergisi açıldıBu sene 40. yılını kutlayan Türkiye Yazarlar Birliği, “40 yılın fotoğrafları ve afişleri” sergisi ile yeni yıla başlangıç yaptı.
Başörtülü anneanneye Kerimcan zulmüBaşörtülü anneanneye Kerimcan zulmüKerimcan adlı ne iş yaptığı belirsiz, magazin objesinin sözde gösterisinde en ön sıraya oturtulan başörtülü anneannenin utangaç bakışları "Nineye Kerimcan zulmü" olarak yorumlandı. Kerimcan'ın başörtülü ablası da hal ve hareketleri ile dikkat çekti.
  • Manisa'da Türkülerle Kerkük Gecesi09 Ocak 2018 Salı 13:21
  • ASELSAN'dan 77 milyon avroluk sözleşme04 Ocak 2018 Perşembe 15:17
  • Türkiye'nin ilk tarihi internet dizisi geliyor25 Aralık 2017 Pazartesi 12:40
  • Şenlikoğlu'nun kitabından tiyatroya aktarılan oyuna büyük ilgi21 Aralık 2017 Perşembe 16:29
  • D. Mehmet Doğan’dan yeni Mehmed Âkif kitabı21 Aralık 2017 Perşembe 14:08
  • Mehmet Doğan'dan İstiklal Marşı çağrısı20 Aralık 2017 Çarşamba 10:53
  • Polisi alarma geçiren ihbar! Arabada bulundu18 Aralık 2017 Pazartesi 09:17
  • Bosna Savaşı'nın ilk tiyatro oyunu sahnelendi15 Aralık 2017 Cuma 15:20
  • Ortopedik Özürlüler’den yardım amaçlı halk konseri15 Aralık 2017 Cuma 10:28
  • Eroğlu'nun sözlerini yazdığı şarkıyı Haluk Levent seslendirecek13 Aralık 2017 Çarşamba 13:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri