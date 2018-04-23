23 Nisan 2018 Pazartesi8 Şaban 1439
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Esnaftan satılık 35 katlı gökdelen otel!

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Esnaftan satılık 35 katlı gökdelen otel!
Binlerce esnafın üye olduğu İstanbul Mahmutbey'de bulunan İSTOÇ’a ait 35 katlı otel ve 93 bin metrekare üzerine kurulu AVM satışa çıkarıldı.
Esnaftan satılık 35 katlı gökdelen otel! Esnaftan satılık 35 katlı gökdelen otel! Esnaftan satılık 35 katlı gökdelen otel!

 İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, her iki yapı için toplamda 170 milyon dolarlık bir değer belirlendiğini söyledi.

İstanbul Toptan Ticaret Depolama Ve Küçük Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi (İSTOÇ), inşasına 2006 yılında başlanan 400 odalı 35 katlı Saray Otel ve 93 bin metrekareli AVM’yi satışa çıkardı.

İçinde metro durağının da bulunduğu dev proje için 14 Mayıs’a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

AYRI AYRI DA ALINABİLİR

Şartnameye göre, otel için ayrı AVM için ayrı teklif verilebiliyor. Otel ve AVM’nin dış cephe giydirme işleri tamamlanmış durumda. Her iki yapının ince inşaatları ise, yatırımcı tarafından yapılacak şekilde teklif alınacak.

170 MİLYON DOLARA

İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit Kemalbay, her iki yapı için, İSTOÇ Genel Kurulu’nda 170 milyon dolarlık değer belirlendiğini aktardı. Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Kemalbay, “Otelin değeri 50, AVM’nin değeri ise 120 milyon dolar” dedi. Kemalbay’ın verdiği bilgiye göre, yerli yabancı çok sayıda firma anılan otel ve AVM’nin alımı ile ilgileniyor. İSTOÇ'a üye 7 bin esnaf bulunuyor.

 

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