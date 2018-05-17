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136 bin kişiye müjde! İkinci kez uzatıldı

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136 bin kişiye müjde! İkinci kez uzatıldı
2B arazileri için satın alma başvurusunda bulunmayanlarla başvuru yapıp peşinat bedelini veya ikiden fazla taksitini ödemediği için haklarını kaybedenlere tanınan süre yeniden uzatıldı.
136 bin kişiye müjde! İkinci kez uzatıldı 136 bin kişiye müjde! İkinci kez uzatıldı 136 bin kişiye müjde! İkinci kez uzatıldı

İkinci kez yapılan 6 aylık süre uzatımı ile 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecekken, düzenlemeden 136 bin vatandaşın da yararlanması bekleniyor.

TBMM dün son çalışmasını yaparak tatile girdi. Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 23 maddelik teklif görüşülerek kabul edildi. Teklifte öne çıkan maddelerden biri ise 2/B arazilerinin satışına yönelik oldu.

Kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlayan 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun" uyarınca, bugüne kadar söz konusu taşınmazların önemli bir kısmı satıldı.

SÜRE YENİDEN UZATILDI

Hiç başvuru yapmamış veya başvuru yapmasına rağmen ödemelerini gerçekleştirmemiş kişiler için başvuru süresi ise 7 Mart'ta sona erdi. Ancak Meclis'te dün akşam kabul edilen Torba Yasa'da yer alan bir madde ile 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışında hak sahibi olup başvuru yapmayanların başvuru süresi, taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresinin tekrardan uzatılmasına karar verildi.

30 KASIM'A KADAR BAŞVURU YAPILABİLECEK

Yeni süre uzatımı ile başvurular 30 Kasım 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Düzenlemeden 136 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor.

10,5 MİLYAR LİRA

2/B kapsamında bugüne kadar 707 bin kişiye, 507 bin adet taşınmazın satışı yapılırken söz konusu taşınmazların 10,5 milyar lirayı bulan bedelinden 7,3 milyar lirası ise tahsil edildi.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

2B arazileri başvuruları defterdarlık ve mal müdürlüklerinde yapılabiliyor. Başvuruda gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:

Nüfus cüzdanının fotokopisi,

Başvuru dilekçesi,

Başvuru bedeli makbuzu,

Tüzel kişiler için ise yetki belgesi,

Bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı.

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