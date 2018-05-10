10 Mayıs 2018 Perşembe25 Şaban 1439
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3 indirim birden geldi! Bugün alan 75 bin TL az ödeyecek

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Konut sektörüne yönelik peş peşe getirilen 3 indirim haberi sektöre ikinci baharını yaşatacak.
3 indirim birden geldi! Bugün alan 75 bin TL az ödeyecek
3 indirim birden geldi! Bugün alan 75 bin TL az ödeyecek 3 indirim birden geldi! Bugün alan 75 bin TL az ödeyecek 3 indirim birden geldi! Bugün alan 75 bin TL az ödeyecek

Tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 3'e, KDV'nin ise yüzde 18'ten yüzde 8'e çekilmesinin ardından konut kredilerinde beklenen faiz indirimine yönelik ilk adım da geldi.

Konut kredi faizlerinde beklenen ilk indirim Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka 1,23'lük faiz oranını 0,98'e çektiğini açıkladı. KDV ve tapu harcının ardından faizlerde de indirim yapılması ev alma planı yapan vatandaşı heyecanlandırırken, son 1 haftada yapılan 3 indirim ile 300 bin TL'lik bir evde elde edilecek kazanç ise 75 bin TL'yi buldu.

YÜZDE 0,98'E İNDİRDİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde 'yeni bir konut kampanyası başlatıyoruz' diyerek gündeme getirdiği konut kredilerindeki faiz indirim kararına ilk uyan banka Ziraat Bankası oldu.

Banka kredi faiz oranlarını 1,23'ten 0,98'e çekildiğini açıkladı. Bankanın açıklamasına göre söz konusu oran 500 bin TL'ye kadar olan krediler için kullanılabilecek. Ziraat Bankası'nın bu adımının ardından gözler diğer bankalara da çevrildi. Yakın zamanda çok sayıda özel bankanın da indirim kampanyasına katılması bekleniyor.

75 BİN TL'Yİ BULACAK

İndirim kararı inşaat sektörünün yanı sıra ev almak için beklemede olan vatandaşı da heyecanlandırdı. Üs üste hayata geçirilen düzenlemeler ile bugün alınacak yeni bir evde 75 bin TL cepte kalacak. Hesaplama 300 bin TL'lik sıfır bir konut üzerinden yapıldı.

200 BİN TL'DE 42 BİN TL

300 bin TL'lik bir konut için Ziraat Bankası'ndan yüzde 0,98 oranı ile çekilecek 200 bin TL'lik 10 yıl vadeli konut kredisinde indirim öncesi uygulanan 1,23'lük faiz oranı ve aylık 3 bin 197 TL taksitle 10 yıl vade sonunda toplam ödeme 383 bin TL iken, bu rakam yüzde 0,98 faiz oranıyla aylık 2 bin 841 TL taksit ödemeli 10 yıl vade sonunda 341 bin TL'ye inmiş olacak. Bu da vatandaşın 42 bin TL'sinin cebinde kalmasını sağlayacak.

30 BİN TL DAHA AZ KDV ÖDENECEK

KDV tarafında ise 300 bin TL'lik sıfır bir dairenin yüzde 18 KDV'si 54 bin TL iken bu oran da yeni düzenleme ile yüzde 8'e düşürülerek 24 bin TL'ye inmiş olacak. Bu da KDV'de 30 bin TL'lik kazanç anlamına geliyor.

TAPUDA 3 BİN TL'LİK KAZANÇ

Üçüncü bir düzenleme olan tapu harçlarındaki indirim ile 300 bin TL'lik bir dairenin yüzde 4'lük tapu harcı 12 bin TL iken bu rakam da yüzde 3'e düşürülerek 9 bin TL'ye inmiş olacak. Burada ise vatandaşın 3 bin TL daha az tapu harcı ödemiş olacak.Toplamda faiz, KDV ve tapu harcı indirimi ile bugün alınacak sıfır bir daireden elde edilecek kazanç ise 75 bin TL'yi bulacak.

 

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