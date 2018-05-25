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Konutta bir indirim daha geliyor

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Konutta bir indirim daha geliyor
Konut sektöründe başlatılan yüzde 20 indirim kampanyasına vatandaş yoğun ilgi gösterdi.
Konutta bir indirim daha geliyor Konutta bir indirim daha geliyor Konutta bir indirim daha geliyor

 Firma temsilcileri, “Telefonlarımız kilitlendi. Günde 500 kişiye bilgi veriyoruz. Böyle giderse ay sonunda stoklar tükenir” diye konuştu. KONUTDER, "Bizlerin yaptığı yüzde 20 indirim kampanyası ile pazar canlanacak. Yaklaşık yüzde 30'luk bir indirim olacak" diyor.

Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe son günlerde yaşanan durgunluğun önüne geçmek için hükümet konut ve ofiste KDV oranını yüzde 18'den 8'e indirdi. Tapu harcında yüzde 1'lik indirim yapıldı. Konut kredisi faizleri yüzde 1'in altına çekildi ve inşaat sektörünün çatı kuruluşları yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Konut sektöründe yapılan indirim hamleleri sonrası canlanma başladı. 45 firmanın katıldığı kampanyada 150 projeden indirimli konutlar satışa sunuldu. Kampanyanın duyurulmasının ardından vatandaş soluğu satış ofislerinde aldı. Firmaların temsilcileri, konut alıcısının satış ofislerine akın ettiğini belirterek, "Telefonlarımız kilitlenmiş durumda. Günde 500 kişiye satış danışmanlarımız bilgi veriyor. Ülkenin geleceğine güvenen tüketicinin ilgisi böyle devam ederse ay sonuna kadar elimizde tüm stok tükenir" diye konuştu.

İNDIRIM YÜZDE 30 OLACAK

Yoğun hareketliliğin yaşandığı ofislerde telefonlar kitlendi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı AltanElmas, son günlerse satış ofislerinde hareketliliğin arttığını ve bekle-gör durumundaki alıcının harekete geçtiğini söyledi. Dernek üyesi firmalardan aldıkları bilgilere göre sektör genelinde hareketliliğin başladığını belirten Elmas, "Nisan ayında konut satışlarında gerileme var ama gerileme banka kredili satışta. TÜİK verilerine göre nisan ayında kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 oranında azalış göstererek 27 bin 912 oldu. Bankanın aracı olmadığı konutsatışları ise yüzde 5.7 oranında artarak 75 bin 175 oldu. Şimdi faizlerin düşmesi ve bizlerin yaptığı yüzde 20 indirim kampanyası ile pazar canlanacak. Yaklaşık yüzde 30'luk bir indirim olacak. Tablo tersine dönüyor. Sur Yapı olarak satış ofislerimize gelen talepten bunu çok net görüyoruz" dedi.

DÜŞÜŞÜ TELAFİ EDERİZ

Son 2 gündür satış ofislerinde ciddi hareketlilik yaşandığını belirten İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı ve Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ise kampanyayla ilgili şunları söyledi: "Bir dernek üyemiz '4 aydır kapımı çalan yoktu, 2 günde 4 ev sattım' dedi. Sabah'ın haberine göre, bunun yanı sıra bizim Teknik Yapı olarak satış ofislerimizde ciddi trafik oldu. Telefonlar kitlendi. Nisan ayında yaşanan düşüşü çok rahat telafi ederiz. Bu sene genelinde ise 2017'nin üzerine çıkıp, rekor kırarız. Sektörün 3 çatı derneği olarak 41 firma 150 projede yüzde 20 indirim yapacağını açıklamıştı. Bu kampanya ile ilk etapta 3 milyarlık satış bekliyorduk ama ilgi beklediğimizden fazla. Bu rakam 8-9 milyar lirayı bulacak. Üstelik bu sinerji 250 alt sektörü de etkileyecek."

PEŞ PEŞE İNDİRİM HAMLESİ

Konutta yüzde 18 olan KDV yüzde 8'e indi.

Binde 20 olan tapu harcı binde 15'e düşürüldü.

1.25-135 bandında olan aylık konut kredi faizi yüzde 0.98'e çekildi.

150 konut projesinde yüzde 20 indirime gidildi. Peşinat da yüzde 5'e düştü.

İşyeri tesliminde yüzde 18 olan KDV yüzde 8'e indi.

100 BİN KONUT VAR

15 Haziran'a geçerli olacak kampanya kapsamında konut alanlara yüzde 20 indirim uygulanacak. Kampanya hem peşin, hem de kredili alımlarda geçerli olacak. 45 firmanın 150 projesinde başlatılan kampanyada firmalar satışa sunacakları stoklar konusunda insiyatif kullanacak. Satışa sunulacak projelerdeki konut sayısının 100 bin adet civarında olduğu açıklandı. Bu miktarın yüzde 15'inin bile kampanya kapsamında satılması durumunda 9 milyar liralık satış hacmi oluşması bekleniyor.

 

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