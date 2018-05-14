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Cemar Nar Hocamızın yeni kitabı: Din Diyalog ve Ilımlı İslam

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Cemar Nar Hocamızın yeni kitabı: Din Diyalog ve Ilımlı İslam
Köşe yazarlarımızdan Cemal Nar Hocamızın günümüze ışık tutan yeni kitabı çıktı. “Din Diyalog Ve Ilımlı İslam”
Cemar Nar Hocamızın yeni kitabı: Din Diyalog ve Ilımlı İslam Cemar Nar Hocamızın yeni kitabı: Din Diyalog ve Ilımlı İslam Cemar Nar Hocamızın yeni kitabı: Din Diyalog ve Ilımlı İslam

Kitap   özgü Yayınlarından çıktı. Kitapta ed-din olan İslam kısaca tanıtılmakta. Dinin tanımı ve çeşitli yönlerden tasnif ve tanımı yapılmaktadır. İnsan düşüncesinden üretilen eski batıl dinlerden tutun da, yeni karma dinlere, deizm adıyla doğal dinden tutun da uydurulan çağdaş dinlere ışık tutulmaktadır. Bu arada muharref dinlerden olan Yahudiler ve Hıristiyanların dinleri hakkında bilgiler verilerek son şekilleri ve sözleri yazılmıştır. İşte tam da burada İslam için iki tehlike arz etmektedir. İkisi de İslam’ı da tahrif ederek batıl din haline getirmek ister. Birincisi “Dinlerarası Diyalog” çalışmaları, ikincisi de “Ilımlı İslam” faaliyetleridir.

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İsterseniz yazarına kulak verelim. Kitabını şöyle tanıtmaktadır: “Davet çalışmalarımız esnasında bazı dostlarımız “dinler arası diyalog” konusunda lehte ve aleyhte olarak ihtilafa düşmüşlerdi. Bizden bu konuda bilgi istediler. Biz de bu kitabı yazdık. Amacımız küçük bir kitapçık yazmaktı, fakat kalem söz dinlemedi, bu hale geldi.  Bizim bu kitabı yazmadaki amacımız, İslam dinini insanlara doğru tanıtmak, İslam’ı, kendi ilkeleri doğrultusunda yaymaya çalışmaktır.

Kitap üç bölümdür. İlk bölümde dinin tanımı ve tasnifini işlendi. Bu bölümden amaç, “din” gerçeğini tanıtmaktır. Özellikle de batıl ve muharref dinleri tanıtmaktır. Çünkü “Ilımlı İslam” da bir tahrif ve tağyir/bozma ve değiştirme çabasıdır. Maalesef “diyalog” çalışmaları da zaten bu eksende dönüp dolaşmaktadır. Bu yüzden “İbrahimî Dinler” denilen, kökü “ilahî” ve “semavî” sayılan Yahudiliğin ve Hıristiyanlığın son durumlarını, son sözleriyle gördük. Bu bilgiler tartışmayı bitirebilir.

İkinci bölümde diyalogdan bizim ne anladığımız işlenmiştir. Kelime aslında “davet” ve “tebliğ” davasına yabancı değildir. Bugün dünya küçülmüş, insanlar her zamankinden daha fazla bilgi ve barışa ihtiyaç duyar olmuştur. Şüphesiz savaş gibi barışın da bir dili vardır.

Üçüncü bölümde ise, “Dinler arası Diyalog” enine boyuna işlenmiştir. Zaten tartışma alanı da bu bölümdür. Bu tartışmada ilk akla gelen, önce “Gülen ve cemaati,” şimdi ise “FETÖ” olarak bilinen yapıdır. Haliyle bu konuda öncelikle onların fikirlerini ve alt yapılarını açıklamaya çalıştık. Şüphesiz başkaları da vardır. Örnekler vererek bazılarını yazdık.

Faydalı olmasını diler, emeği geçen herkese ve teşekkür ederim.”           

 

 

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