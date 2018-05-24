24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
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AK Parti'de heyecan dorukta! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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AK Parti'de heyecan dorukta! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşuyor...
AK Parti'de heyecan dorukta! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor AK Parti'de heyecan dorukta! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor AK Parti'de heyecan dorukta! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

AK Parti bugün 600 milletvekilini bugün tek tek tanıtacak ve  seçim beyannamesi  açıklayacak. Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan146 dev projeyi açıklayacak. Açılış konuşmasını yapan Binali Yıldırım,"Bugün Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemli bir adımın atmanın mutluluğunu duyuyorum. 24 Haziran'a günler kaldı. AK Parti ailesi olarak yeni bir zafer kazanmak için gün sayıyoruz. Bizler 'vakit Türkiye vakti' diyerek Türkiye'nin dört bir yanına dağılacağız. AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bu salonda 600 vekil adayımız yok, 81 milyonun umudu heyecanı var. Biz sadece milletin yüzünü güldüren, aşına bereket katan işler yaptık. 16 yılda hayal edilenlerin gerçeğe döndüğüne şahit olduk. 16 yıl önce devraldığımız Türkiye ile şimdiki Türkiye'nin arasındaki değişim ortada. Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Ülkemiz sürekli gelişiyor, güvenle büyüyor. İhracat, sanayi, turizmde rekor üstüne rekorlar kırıyoruz. 81 ilimizde yatırımda, istihdamda önemli mesafeler katettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

"Aynı yoldan geçtiğimiz, aynı şarkıları söylediğimiz gönüllerimiz ve dualarımız bir olan siz değerli milletvekili adaylarımızı sevgiyle selamlıyorum. Bizleri bu salonda ve ekranları başında takip eden milletimin her bir ferdini selamlıyorum. Balkanlardan Afrika'ya, Avrupa'ya tüm dünyanın dört bir yanında gönülleri ve duaları bizimle olan tüm kardeşlerimizi muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizin dört bir yanında, iş yerinde, atölyesinde, bahçesinde, tarlasında helal rızkının peşinde koşan kardeşlerimizi selamlıyorum. 

AK PARTİ BUGÜNE KADAR TÜM SEÇİMLERDEN BİRİNCİ ÇIKTI

Sizler AK Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak seçimlerindeki milletvekilleri adayı sıfatıyla, milli iradenin temsilciğine talip olarak bu kutlu yolculuğa çıktınız. Ülkemize hizmet için hep beraber çıktığımız bu yolculuğu inşallah hayırlısıyla menziline ulaştıracağız. AK Parti 2002 Kasım’ından beri girdiği her seçimden birinci çıkmış bir partidir. Ancak bizim için bu yeterli değildir. biz aynı zamanda Meclis’te, ülkemizi hedeflerine ulaştırabilecek bir çoğunluğa sahip olmak için, bunun için de mücadele ediyoruz.

TÜM SALDIRILARIN ÜSTESİNDEN MİLLİ İRADEYLE GELDİK

2002 yılındaki seçimlerde yüzde 34 oya ulaşarak, parlamentonun yüzde 63’ünü alarak iktidar olduk. Bu oran ülkemizin yakın tarihindeki en büyük başarıydı. 2007 seçimlerinde bu oranı yüzde 47’ye çıkardık. Ve yine tek başımıza iktidar olduk. 2011 seçimlerinde yüzde 50 seviyesine kadar ulaştık. Tek başına iktidar olarak yola devam ettik. 7 Haziran’da yüzde 41 oy oranına rağmen tarihimizde ilk defa Meclis’te çoğunluğu sağlayamadığımız bir seçim yaşadık. Biz tek başımıza hükümet kuramadık, ama diğer partiler de çoğunluğu sağlayıp milletimizin karşısına çıkamadılar. Bunun üzerine 2015’te seçimleri yeniledik ve yeniden yüzde 49,5’luk oy oranıyla tek başımıza iktidara geldik. Ayrıca 10 ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve 16 Nisan halk oylamasında yüzde 52’lik oy oranlarına ulaşmıştık. Tabi 2007 yılında bir cumhurbaşkanlığı seçim kriziyle karşılaştık. Ardından Gezi olaylarıyla başlayan 17-25 aralık emniyet yargı darbe girişimiyle süren bölücü örgütün çukur eylemleriyle kanlı bir hale dönüşen ve nihayet 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle zirveye ulaşan bir süreci de hep birlikte yaşadık.Tüm bu saldırıların üstesinden sadece sadece milli iradeye olan bağlılığımız ve güvenimiz sayesinde geldik. 

MİLLETİMİZİN KARŞISINA HİÇBİR ZAMAN ELİMİZ BOŞ ÇIKMADIK

Bizler işte böyle bir mirasla ve vakit Türkiye vakti diyerek yola çıkıyoruz. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50’nin çok üzerinde bir oy ile kazanmayı hedefliyoruz. Milletimizin en az yarısının desteğini alarak TBMM’de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunların yolu da yine milletimizle olan gönül bağımızı güçlü tutmaktan geçiyor.Cumhurbaşkanı adayı olarak şahsım, milletvekili adaylarımız sizlerle el ele vereceğiz. İnşallah her iki seçimden yüzümüzün akıyla çıkacağız.Biz seçimlerde milletimizin karşısına hiçbir zaman elimiz boş çıkmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

 

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