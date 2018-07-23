23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Usta oyuncudan üzücü haber

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Usta oyuncudan üzücü haber
Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan oyuncu Can Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
Usta oyuncudan üzücü haber Usta oyuncudan üzücü haber Usta oyuncudan üzücü haber

Tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan kaza sonrası Sapanca Kaymakamı Ali Ada hastaneye gelerek yetkilerden bilgi aldı. Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü de ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin olup olmadığının henüz belli olmadığını belirtti.

Alınan bilgiye göre, Sapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

Yaralanan Gürzap, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gürzap, burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı. 

 

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Usta oyuncudan üzücü haberUsta oyuncudan üzücü haberSapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan oyuncu Can Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
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