Gurbetçiden köyüne kütüphane

Almanya'nın Freiburg kentinde yaşayan Hasan Kuyuldar, Bingöl'deki köyüne kütüphane açtı.

Almanya’nın Freiburg kentinde yaşayan Bingöllü Hasan Kuyuldar, doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek amacıyla köyünde kütüphane açtı.

Yaklaşık 20 yıl önce Almanya'da işçi olarak çalışan babasının yanına annesi ve kardeşleriyle giden 37 yaşındaki Kuyuldar, kardeşi Hüseyin ile birlikte merkeze bağlı Ilıcalar beldesinin Ilıca köyündeki çocukları okumaya teşvik etmek için okuma salonu kurmayı kararlaştırdı.

Ancak geçen yıl kardeşi Hüseyin'in Fransa'nın Mulhouse kentinde piknik yaparken düştüğü nehirde boğulması üzerine proje yarım kaldı. Kuyuldar, bunun üzerine başta köyün ileri gelenlerinin karşı çıkmasına rağmen Zazaca "Veng Şıma (Sizin sesiniz)" adını taşıyan kütüphaneyi açtı.

Yaşlıların tepkisi dolayısıyla ilk başlarda boş kalan kütüphane, en çok kitap okuyana bisiklet sürme, uçurtma hediye etme ile meyve suyu ikram edilmesiyle çocukların kütüphaneye yönelmesi sağlandı. Çocuklar hem kitap okuyarak hem de oyun oynayarak tatilin keyfini çıkarıyor.

Hasan Kuyuldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde kütüphanenin yer aldığı Millet Kıraathanesi projesini hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kardeşinin hayalini gerçekleştirdiği için sevinçli olduğunu vurgulayan Kuyuldar, "Gençlerimizi kahvehane ortamından, oyun salonlarından ve sosyal medyadan alıp gerçek kitapla tanıştırmamız lazım. Çünkü okuyan bir toplumun hayata bakış açısı farklı olur. Okuyan bir insan kötülük yapmaz." diye konuştu.

4 ayda 7 bin 100 kitap okundu

Ilıca Mahallesi Muhtarı Suphi Korkut ise açılan kıraathanenin bütün köyler için örnek proje niteliği taşıdığını söyledi.

Bu sayede çocuk ve gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazandığını vurgulayan Korkut, "Çocuklarımız kitap okuyarak zaman geçiriyor. 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu. Okuyucularımızın çoğu 15 yaş ve altı." dedi.

Köy sakinlerinden Abdulhakim Korkut ise köyde kütüphane açılmasının takdire şayan bir davranış olduğunu aktardı.

Kütüphane sorumlusu Barış Korkut, kitap okumaya gelen öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunduklarını ifade ederek, "Kütüphanemizde en çok kitap okuyan çocukların günlük 30 dakika bisiklete binmesini sağlıyoruz. Bu bisikletler de hayırseverler tarafından bağışlandı. Kütüphanede uzun vakit geçiren çocuklara kek ve meyve suyu veya uçurtma, oyuncak araba hediye ediyoruz." dedi.

Çocuklardan Elif Bulut da "Burada oynuyoruz, kitap okuyoruz ve bisiklete biniyoruz" derken, Berat Toker ise "Her gün kütüphaneye geliyorum, arkadaşlarımla oyun oynuyorum, bisiklete biniyorum." şeklinde duygularını aktardı.

AA