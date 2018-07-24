25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:58Güneş 05:46Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:35Yatsı 22:16
    • 28°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 23°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 18°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 92.134 -3.33
  • Altın: 192,346 3.04
  • Dolar: 4,8809 2.79
  • Euro: 5,7025 2.64

Gurbetçiden köyüne kütüphane

»
Almanya'nın Freiburg kentinde yaşayan Hasan Kuyuldar, Bingöl'deki köyüne kütüphane açtı.
Gurbetçiden köyüne kütüphane
Gurbetçiden köyüne kütüphane Gurbetçiden köyüne kütüphane Gurbetçiden köyüne kütüphane

Almanya’nın Freiburg kentinde yaşayan Bingöllü Hasan Kuyuldar, doğduğu topraklara vefa borcunu ödemek amacıyla köyünde kütüphane açtı.

Yaklaşık 20 yıl önce Almanya'da işçi olarak çalışan babasının yanına annesi ve kardeşleriyle giden 37 yaşındaki Kuyuldar, kardeşi Hüseyin ile birlikte merkeze bağlı Ilıcalar beldesinin Ilıca köyündeki çocukları okumaya teşvik etmek için okuma salonu kurmayı kararlaştırdı.

Ancak geçen yıl kardeşi Hüseyin'in Fransa'nın Mulhouse kentinde piknik yaparken düştüğü nehirde boğulması üzerine proje yarım kaldı. Kuyuldar, bunun üzerine başta köyün ileri gelenlerinin karşı çıkmasına rağmen Zazaca "Veng Şıma (Sizin sesiniz)" adını taşıyan kütüphaneyi açtı.

Yaşlıların tepkisi dolayısıyla ilk başlarda boş kalan kütüphane, en çok kitap okuyana bisiklet sürme, uçurtma hediye etme ile meyve suyu ikram edilmesiyle çocukların kütüphaneye yönelmesi sağlandı. Çocuklar hem kitap okuyarak hem de oyun oynayarak tatilin keyfini çıkarıyor.

Hasan Kuyuldar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içerisinde kütüphanenin yer aldığı Millet Kıraathanesi projesini hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kardeşinin hayalini gerçekleştirdiği için sevinçli olduğunu vurgulayan Kuyuldar, "Gençlerimizi kahvehane ortamından, oyun salonlarından ve sosyal medyadan alıp gerçek kitapla tanıştırmamız lazım. Çünkü okuyan bir toplumun hayata bakış açısı farklı olur. Okuyan bir insan kötülük yapmaz." diye konuştu.

4 ayda 7 bin 100 kitap okundu
Ilıca Mahallesi Muhtarı Suphi Korkut ise açılan kıraathanenin bütün köyler için örnek proje niteliği taşıdığını söyledi.

Bu sayede çocuk ve gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazandığını vurgulayan Korkut, "Çocuklarımız kitap okuyarak zaman geçiriyor. 4 ayda 7 bin 100 kitap okundu. Okuyucularımızın çoğu 15 yaş ve altı." dedi.

Köy sakinlerinden Abdulhakim Korkut ise köyde kütüphane açılmasının takdire şayan bir davranış olduğunu aktardı.

Kütüphane sorumlusu Barış Korkut, kitap okumaya gelen öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunduklarını ifade ederek, "Kütüphanemizde en çok kitap okuyan çocukların günlük 30 dakika bisiklete binmesini sağlıyoruz. Bu bisikletler de hayırseverler tarafından bağışlandı. Kütüphanede uzun vakit geçiren çocuklara kek ve meyve suyu veya uçurtma, oyuncak araba hediye ediyoruz." dedi.

Çocuklardan Elif Bulut da "Burada oynuyoruz, kitap okuyoruz ve bisiklete biniyoruz" derken, Berat Toker ise "Her gün kütüphaneye geliyorum, arkadaşlarımla oyun oynuyorum, bisiklete biniyorum." şeklinde duygularını aktardı.

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi''Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi'Tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi. Her kim 'Osmanlı Rumeli'ye insanları zorla Müslüman yapmak için gitti' diyorsa, ona yalancı deyin. Osmanlı asla böyle bir şey söylememiştir." dedi.
Gurbetçiden köyüne kütüphaneGurbetçiden köyüne kütüphaneAlmanya'nın Freiburg kentinde yaşayan Hasan Kuyuldar, Bingöl'deki köyüne kütüphane açtı.
Başkentin ilk kadın mehteran takımı ilgi görüyorBaşkentin ilk kadın mehteran takımı ilgi görüyorAltındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin kursiyerlerinden oluşan Ankara'nın ilk kadın mehteran takımı, belediyenin etkinliklerinde yaptığı gösterilerle ayakta alkışlanıyor.
Usta oyuncudan üzücü haberUsta oyuncudan üzücü haberSapanca ilçesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde otomobilini bırakan oyuncu Can Gürzap'a, yolun karşısına geçtiği sırada Kocaeli istikametine giden Suriye uyruklu F.H'nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
İstanbul'da Shakira trafiğiİstanbul'da Shakira trafiğiShakira'nın İstanbul'da vereceği konser nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.
'Millet Kıraathaneleri bulunduğu yerin 'neşe' alanı olacak''Millet Kıraathaneleri bulunduğu yerin 'neşe' alanı olacak'"Kitaplı Kahve"yi İstanbul kültür hayatına kazandıran Demirel, "'Millet Kahvehaneleri', bulunduğu yerin en önemli kültürel ara mekanı ve neşe alanı olacak ve yeni bir kitle oluşacaktır." dedi.
  • Sümela Manastırı kapalı döneminde bile rağbet görüyor09 Temmuz 2018 Pazartesi 07:30
  • Mevlana Müzesi yeni rekora koşuyor29 Haziran 2018 Cuma 09:41
  • Sığınmacılar için 'Her Şey Çok Gerçek' sergisi düzenlendi20 Haziran 2018 Çarşamba 09:35
  • 'Yeni klip çalışmam olacak'20 Haziran 2018 Çarşamba 09:35
  • Cemar Nar Hocamızın yeni kitabı: Din Diyalog ve Ilımlı İslam14 Mayıs 2018 Pazartesi 08:21
  • Cemal Nar'ın yeni kitabı çıktı!13 Nisan 2018 Cuma 07:48
  • Sultan'ın koleksiyonu!08 Nisan 2018 Pazar 08:02
  • Cemal Nar’ın yeni kitabı “Bize Düşen” çıktı02 Mart 2018 Cuma 13:59
  • Cemal Nar'ın yeni kitabı "Müslüman Kimliğinin Kodları" çıktı05 Şubat 2018 Pazartesi 07:51
  • TYB 40 Yaşında: Fotoğraf ve afiş sergisi açıldı20 Ocak 2018 Cumartesi 13:50
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri