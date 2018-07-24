25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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'Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi'

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Tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi. Her kim 'Osmanlı Rumeli'ye insanları zorla Müslüman yapmak için gitti' diyorsa, ona yalancı deyin. Osmanlı asla böyle bir şey söylememiştir." dedi.
'Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi'
'Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi' 'Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi' 'Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi'

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, "Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi. Her kim 'Osmanlı Rumeliye insanları zorla Müslüman yapmak için gitti' diyorsa, ona yalancı deyin. Osmanlı asla böyle bir şey söylememiştir. Osmanlı gittiği yerlerde insanlara 'dilini, dinini değiştir' demedi." dedi.

Prof. Şimşirgil, "Akademi Rumeli 4" kapsamında Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Balkan Tarihi Konferansı'nda, Osmanlı Devleti'nde Anadolu ve Rumeli'nin çok önemli olduğunu söyledi.

Kuruluş aşamasından itibaren Osmanlı'nın Rumeli'ye önem verdiğini dile getiren Şimşirgil, "Osmanlı Rumeli'ye geçiyor ama oradaki halk bunu nasıl, niçin benimsedi? Rumeli halkı Ortodoks olduğu halde, Osmanlılar da Müslüman olduğu halde, neden Osmanlı'yı kucakladı? Neden Osmanlı'yı benimsediler? İşte dünyanın anlamadığı nokta bu. Bunun için o dönemin tarihini bilmek lazım. O dönemin insanlarının çektiği çileleri görmek, yaşantıları bilmek lazım. Halka nasıl değer verildiğini ve kölelere nasıl davranıldığını bilmek lazım." diye konuştu.

"Gittikleri yerde halk Osmanlı'yı kucakladı"

O dönem Rumeli'de Katoliklerin Ortodokslara hayat hakkı dahi tanımadığını anlatan Şimşirgil, şunları kaydetti:

"(Mutlaka bu mezhebi kabul edeceksin) diyorlar. O dönemde korkunç bir baskı var. İşte bunlarla karşılaştırdığınız zaman Osmanlı'nın nasıl bir medeniyet ve inanç sahibi olduğunu görmüş oluyorsunuz. Osmanlı asla 'Müslüman olun' demedi. Her kim 'Osmanlı Rumeli'ye insanları zorla Müslüman yapmak için gitti' diyorsa, ona yalancı deyin. Osmanlı asla böyle bir şey söylememiştir. Osmanlı gittiği yerlerde insanlara 'dilini, dinini değiştir' demedi. Vergilerini yüzde 25 olarak veren insanlar, Osmanlı geldiğinde yüzde 10 olarak vermeye başladı. Köylüler devlete ayda 25 gün çalışırken, Osmanlı geldiğinde 3 gün çalışmaya başladı. Bu uygulamaları görerek değerlendirmek lazım. Neden gittikleri yerde halk Osmanlı'yı kucakladı."

Şimşirgil, Osmanlı'nın gittiği yerlere her zaman medeniyet ve hoşgörü götürdüğünü aktardı.

Osmanlı'nın gittiği yerde iyi komşuluk yaptığını ve iyi ilişkiler kurduğunu dile getiren Şimşirgil, "Osmanlı'ya düşmanlık yapıldı. Osmanlı'nın girdiği savaşlarda kendilerine duyulan husumet ve düşmanlık vardır. Osmanlı kendisine düşman olmayan hiç kimsenin asla malına, toprağına saldırmamıştır. Osmanlı'ya düşmanlık olmadan Osmanlı hiçbir devlete savaş açmadı." diye konuştu.

Prof. Dr. Şimşirgil, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.

 

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