08 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden alınarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına götürülen bin 500 tonluk tarihi Artuklu Hamamının, taşındığı "SPMT" aracından yere indirilmesi aşamasına geçildi.
Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor
Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın, taşındığı kendinden tahrikli modüler sistem "SPMT" aracından indirme çalışması başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeoparka taşınan tarihi Artuklu Hamamı'nın indirilmesi aşamasına sabaha karşı geçildi.

Her biri 64 olmak üzere toplam 256 tekerlekten oluşan SPMT aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indiriliyor.

Yaklaşık iki saatte krikoların üzerine indirilmesi planlanan bin 500 ton ağırlığındaki tarihi hamam, daha sonra krikolarla yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan çalışma ile zemine oturtulacak.

Taşıma işleminin 37 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.

540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

 

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