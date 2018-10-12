12 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
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Kahramanmaraş'ta ağaçlar 'kitap açtı'

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Kahramanmaraş'ta 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı nedeniyle kent merkezindeki ağaçlar ile refüjdeki çiçekler 10 bin kitapla süslendi.
Kahramanmaraş'ta ağaçlar 'kitap açtı'
Kahramanmaraş'ta ağaçlar 'kitap açtı' Kahramanmaraş'ta ağaçlar 'kitap açtı' Kahramanmaraş'ta ağaçlar 'kitap açtı'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı nedeniyle kent merkezindeki ağaçlar kitaplarla donatıldı.

Bugün açılışı yapılacak fuar nedeniyle ağaçların kitaplarla süslenmesi kent sakinlerinin ilgisini çekti. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, caddelerdeki ağaçlardan kitapların sarktığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Okula giden kimi öğrenciler de hem kaldırımdaki ağaçlara hem de refüjdeki çiçeklere asılan kitapları inceledi.

Merkez ilçelerin caddelerinde de yapılan çalışma kapsamında 10 bin kitap kullanıldı.

Bazıları ağaçlardan sarkan kitapların fotoğrafını çekerken, bazıları da okumak için kitapları topladı.

 

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