19 Ekim 2018 Cuma2 Safer 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:48Güneş 07:13Öğle 12:55İkindi 15:55Akşam 18:26Yatsı 19:45
    • 20°C Adana
    • 18°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 15°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 97.454 -1.55
  • Altın: 222,013 0.09
  • Dolar: 5,6250 1.11
  • Euro: 6,4525 0.55

'Piri Reis balesi' gün sayıyor

»
Osmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını anlatan "Piri Reis" balesi için provalar aralıksız sürürüyor.
'Piri Reis balesi' gün sayıyor
'Piri Reis balesi' gün sayıyor 'Piri Reis balesi' gün sayıyor 'Piri Reis balesi' gün sayıyor

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), dünya prömiyeri 2014'te Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Piri Reis" adlı baleyi 20 Ekim Cumartesi günü sanatseverlerle buluşturmak için provalara devam ediyor.

Dünya prömiyeri 2014 yılında Mersin Devlet Opera ve Balesi'nde yapılan "Piri Reis"in müzikleri Can Atilla, koreografi ve librettosu Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Eser, Piri Reis'in hayatını görsel şölenle sahneye koyuyor.

İki perdeden oluşan "Piri Reis" balesi hazırlıklarını ve provalarını sürdürüyor. Eser, 20 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Piri Reis
Gelibolu'da doğan Muhyiddin Piri, amcası Kemal Reis'in yanında dünyayı gezdi ve ilerleyen dönemlerde üstün denizcilik yetenekleriyle etkilediği Osmanlı paşaları sayesinde Osmanlı donanmasında yer aldı.

Çizdiği haritalar ve yazdığı kitaplarda gittiği yerleri haritalandırmanın dışında kültürel yapısından da bahseden ünlü denizci, dönemin kültürel coğrafyasına büyük ışık tuttu. 15. yüzyılda yaşayan ünlü denizci, ABD'yi de gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı denizcilik kitabıyla ölümsüzleşti.

bal-001.jpg

 

AA

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisi açıldı'Büyük Dahi/Gazi Mustafa Kemal' sergisi açıldıSergiye katılan TBMM Başkanı Yıldırım, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşadığı yıllar ve fotoğraf sanatçısının imkanları göz önüne alındığında dönemin ilerisinde bir lider olduğunu göstermiştir." dedi.
'Piri Reis balesi' gün sayıyor'Piri Reis balesi' gün sayıyorOsmanlı'nın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan denizlerin piri Muhyiddin Piri Bey'in hayatını anlatan "Piri Reis" balesi için provalar aralıksız sürürüyor.
Bakü'de 'Kafkas İslam Ordusu' sergisi açıldıBakü'de 'Kafkas İslam Ordusu' sergisi açıldıBakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran, Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusu komutan ve askerlerinin anısına resim sergisi açıldı. Azeri yetkililer "Nuri Paşa olmasaydı Bakü olmazdı" dedi.
Başkentte 'Kedi Güzellik Festivali' düzenlendiBaşkentte 'Kedi Güzellik Festivali' düzenlendiPursaklar Belediyesince düzenlenen festivalde, jüri üyelerinin "göz, tüy, gelişim ve davranış biçimleri" yönünden yaptığı değerlendirme sonucu "Pamuk" isimli Ankara kedisi birinci oldu.
Kahramanmaraş'ta ağaçlar 'kitap açtı'Kahramanmaraş'ta ağaçlar 'kitap açtı'Kahramanmaraş'ta 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı nedeniyle kent merkezindeki ağaçlar ile refüjdeki çiçekler 10 bin kitapla süslendi.
Japonlardan Kaman'da taiko ile davul şovJaponlardan Kaman'da taiko ile davul şovJaponlardan Kaman'da taiko ile davul şov
  • Hollywood filmlerinde Türk imzası10 Ekim 2018 Çarşamba 09:11
  • Cüneyt Arkın: Türk halkının hayır duası varsa insana bir şey olmuyor05 Ekim 2018 Cuma 08:52
  • Dünyanın çarığı Kahramanmaraş'tan03 Ekim 2018 Çarşamba 08:42
  • Yönetmen Özpetek: Türk dizileri dünyayı sarıyor03 Ekim 2018 Çarşamba 08:00
  • Tayland Kültürel Etkinlikleri Ankara'da başladı28 Eylül 2018 Cuma 09:08
  • Sırbistan'da 'Kuşatılmış Saraybosna' sergisi26 Eylül 2018 Çarşamba 08:30
  • Birce Akalay isyan etti: Sokak arasında meyhane mi olur?25 Eylül 2018 Salı 10:11
  • Cumalıkızık'ta hafta sonu yoğunluğu24 Eylül 2018 Pazartesi 08:50
  • Mutlu turistler Türkiye'yi tanıtacak24 Eylül 2018 Pazartesi 08:44
  • Hasankeyf'teki 9 mağara yeni yılda butik otele dönüşecek19 Eylül 2018 Çarşamba 08:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri