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Ömer Paşa'nın torunları kaleyi geri istiyorlar

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Ömer Paşa'nın torunları kaleyi geri istiyorlar
Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa'ya ait olduğunu öne süren torunları varisçi olduklarının tescili ve arazinin tapusunun üyesi oldukları Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne verilmesi için Trabzon 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.
Ömer Paşa'nın torunları kaleyi geri istiyorlar Ömer Paşa'nın torunları kaleyi geri istiyorlar Ömer Paşa'nın torunları kaleyi geri istiyorlar

Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa'ya ait olduğunu öne süren torunları varisçi olduklarının tescili ve arazinin tapusunun üyesi oldukları Üçüncüoğlu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne verilmesi için Trabzon 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

Derneğin Kurucu Başkanı Güngör Üçüncüoğlu şunları söyledi:

"1737'de Trabzon Valiliğine atanan Üçüncüzade Ömer Paşa, Osmanlı-Rus savaşının sona ermesiyle bölgeye yatırımlar yapmıştır, kaleler inşa ettirmiştir. O zamanlar Fakir Fukara Eğitim adında bir vakıf kurdu.

1936 yılına kadar bu vakıf varlığını devam ettirdi. 1936'dan sonra vakfa sahip çıkılmaması nedeniyle, Malatyalılar Derneği'ni kayyum olarak buraya atadılar. 1938 yılında dedelerimiz Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Ömer Paşa'nın varisi olduklarına dair dava açtı. Güzelhisar Kalesi'nin Üçüncüoğulları'na ait olduğunu tescil ettirildi, Yargıtay tarafından onandı. 1960 yılındaki darbe ile birlikte askeriye bu kaleyi tamamen aldı" dedi.

Memurlar.net

 

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