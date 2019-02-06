06 Şubat 2019 Çarşamba16 C.Evvel 1440
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AA: Rusya'da Türk rüzgarı 'Troya' ile esecek

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Anadolu Ajansı duyurdu: "Devlet Opera ve Balesinin 2018'deki en önemli prodüksiyonlarından olan "Troya", dünyaya açılarak Moskova'nın ünlü tiyatrosu Bolşoy'da, ardından da Berlin'de sanatseverlerle buluşacak."
AA: Rusya'da Türk rüzgarı 'Troya' ile esecek
AA: Rusya'da Türk rüzgarı 'Troya' ile esecek AA: Rusya'da Türk rüzgarı 'Troya' ile esecek AA: Rusya'da Türk rüzgarı 'Troya' ile esecek

Devlet Opera ve Balesinin (DOB) 2018'deki en önemli prodüksiyonlarından olan ve yoğun ilgi gören "Troya", dünyaya açılarak Moskova'nın ünlü tiyatrosu Bolşoy'da, ardından da Berlin'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı"nın açılışı, 8 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova'nın önemli sanat kurumlarından Bolşoy Tiyatrosunda, bale ve operayı buluşturan "Troya" ile yapılacak.

Eserin genel sanat direktörlüğünü yürüten DOB Genel Müdürü tenor Murat Karahan, orkestra provaları sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Karahan, "Troya"nın DOB için bu sezonun en heyecan verici eserlerinden birisi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri olmayan, yaklaşık 300 kişinin sahne aldığı dev prodüksiyonu gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Karahan, "Temsillerimiz muazzam şekilde devam ediyor. İlk 3 temsilde 3 bin kişilik salon kapalı gişeydi. 6 Şubat'taki temsilimizin biletleri yine tükendi." diye konuştu.

Karahan, seyircinin teveccühünün kendilerini hem çok mutlu ettiğini hem de yüreklendirdiğini söyledi.

"Bolşoy'da ilk kez bir Türk eseri sahnelenecek"
Murat Karahan, "Troya"nın yurt dışında sahnelenmesi için birçok teklif aldıklarını, program dahilinde bunları değerlendireceklerini dile getirdi.

"2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" dolayısıyla iki ülke arasında çeşitli kültürel ilişkilerin kurulacağını anlatan Karahan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun başkanlığında heyetle Moskova'da konuya ilişkin temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Karahan, şunları kaydetti:

"Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında 8 Nisan akşamı Bolşoy Tiyatrosu ana sahnesinde ilk kez bir Türk operası sahnelenecek. 300 kişilik ekiple bir Türk operasını seslendireceğiz. Bizim için bu temsilin değerli bir tarafı daha var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yılın açılışını beraber yapacakları öngörülüyor. Bizim için iki kat daha özel olacak. Çok heyecanlıyız. Bolşoy'daki temsilimiz için çalışmalarımız titizlikle devam ediyor. "

"Troya" nisanda Berlin'de
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un DOB'un bütün prodüksiyon ve festivallerine büyük destek verdiğini, bunun kendileri için büyük şans olduğunu vurgulayan Karahan, "Sayın bakanımızın destekleriyle nisan sonunda da Berlin'de Troya'yı seslendireceğiz." dedi.

Sanatın ülkelerin "yumuşak güçleri" olması nedeniyle Türk eserlerinin dünyada seslendirilmesinin değer taşıdığını anlatan Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim topraklarımızdan çıkan efsaneleri, hikayeleri, çok sesli bir şekilde, yine bizim toprağımızdan çıkan melodilerle harmanladık. Troya, bunun ilk örneklerinden. Troya'da dünyada hiç örneği olmayan bir şey var. Eserde bale ve opera, dünya tarihinde ilk kez bu kadar eşit şekilde sahnede oluyor. Dünyada yapılmamış bir şeyi Türk operası olarak yapmak, Türk sanatçılar olarak kendi imkanlarımızla yapmak bizim için çok değerli. Dünyaya bu şekilde yüzümüzü göstermek çok kıymetli."

İstanbul'da da seyirciyle buluşacak
Büyük beğeni ve takdir toplayan "Troya"yı, yoğun talep üzerine her ay sahnelemeye çalışacaklarını bildiren Karahan, "Bu sene eseri, İstanbul Opera Festivali'ne götürüyoruz. Yaz aylarında İstanbul'da da izleyicilerimiz sonunda Troya ile tanışacak. İki temsil yapacağız, İstanbullu sanatseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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AA

 

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