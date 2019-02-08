Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "İslam dünyasında bilimin yeniden yükseltilmesini istiyoruz." dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "İslam dünyasında bilimin yeniden yükseltilmesini, dünyadaki bilim neredeyse onu alıp daha ileriye taşımak için çalışılmasını sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve Kırıkkale Üniversitesi ile bazı üniversite ve kurumlarla "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Törende konuşan Erdoğan, Fuat Sezgin'in 93 yıllık hayatında yakaladıklarının devamını sağlamak için mücadele ettiklerini dile getirerek, bilim tarihinde Müslüman bilim insanlarının kazanımlarının hatırlanmasının bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Bilim tarihinde Müslümanların neler yaptığının ortaya konmasıyla Müslümanların yeniden öz güven kazanacağını aktaran Erdoğan, "İslam dünyasında bilimin yeniden yükseltilmesini, dünyadaki bilim neredeyse onu alıp daha ileriye taşımak için çalışılmasını sağlamlaştırmak istiyoruz. Bu doğrultuda vakfımızın bir çalışması da hocamızın 17 ciltlik eserinin Almancadan Türkçeye tercümesini sağlamaktı. Tercüme artık tamamlandı. Bu sene bütün ciltleri yayınlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve öğrencilerinin desteklenmesinin de devam ettiğini aktararak, doktora öğrencilerinin bu yıl eğitime başladığını kaydetti.

2019'un Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesinin çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, imzalanan protokollerle etkinliklerin koordineli şekilde yürüyeceğini kaydetti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise Sezgin'in hayatının son dönemlerinde kıymetinin bilindiğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yıl Fuat Sezgin yılı ilan edildi. Bu çok önemli. Müslüman bilim insanlarının, tüm insanlığa hediye etmiş olduğu ilim alanlarından birisi de tıp. Biz de Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak Fuat Sezgin yılında protokol yaparak inşallah çorbada tuzumuz olacak. Gerçekten Fuat Sezgin gençlik yıllarımızda gıptayla izlediğimiz büyük bir ilim insanı. Rahmetle anıyoruz."

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da imzalanan protokolün önemine işaret ederek, "Fuat Sezgin konusunda bir sosyal sorumluluk projesine imza atmak THY açısından çok önemli. İslam bilim ve teknoloji tarihine katkılar vermiş hocamızın tezleri, Batı'nın İslam ve bizim ilim tarihimiz hakkındaki tezlerini de sarsmıştır." dedi.

Aycı, projelerle yeni gençlerin yetişmesinin önünün açılacağını dile getirerek, bu konuda katkı vermekten son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Biruni Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Üsküdar Belediyesi, İBB Gençlik Meclisi ve TVNET temsilcilerinin de katılımıyla protokoller imzalandı.

Protokol töreni sonrası İBB Gençlik Meclisi tarafından "2019 Fuat Sezgin" yılı için hazırlatılan araçların tanıtımı yapıldı.