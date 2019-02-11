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Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

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Fazıl Say Trabzon'da konser verdi
Piyanist ve besteci Fazıl Say, Trabzon'da konser verdi.
Fazıl Say Trabzon'da konser verdi Fazıl Say Trabzon'da konser verdi Fazıl Say Trabzon'da konser verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde kendisine ait ''Truva Sonatı"nın yanı sıra Frederic Chopin'in ''3 Noktürn'' ve Ludwig Van Beethoven'ın ''Mi Minör'' isimli eserlerini seslendirdi.

Konserde "Truva Sonatı" üzerine düşüncelerini paylaşan Fazıl Say, 10 bölümden oluşan eserinde yer alan her sonatın farklı bir karakteri temsil ettiğini söyledi.

AA'nın geçtiği habere göre, çok sayıda klasik müzikseverin izlediği konser, yaklaşık 80 dakika sürdü.

 

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