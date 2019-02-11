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Gencebay: Atatürk'ümüze layık bir projenin temeli atıldı

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Sanatçı Orhan Gencebay, temeli atılan AKM'ye ilişkin, "Atatürk'ümüze, ülkemize layık, dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Bizler de şahit olduk hep beraber. Son derece güzel bir gün, çok sevinçliyiz." dedi.
Gencebay: Atatürk'ümüze layık bir projenin temeli atıldı
Gencebay: Atatürk'ümüze layık bir projenin temeli atıldı Gencebay: Atatürk'ümüze layık bir projenin temeli atıldı Gencebay: Atatürk'ümüze layık bir projenin temeli atıldı

Yaklaşık 20 ay sonra kültür kompleksi olarak kapılarını açması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'nda düzenlenen törene katılan sanatçılar, Atatürk Kültür Merkezinin temelinin atılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanatçı Orhan Gencebay, dev projenin temelinin atılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gencebay: Atatürk'ümüze, ülkemize layık bir projenin temeli atıldı

Proje için "hayırlı olsun" temennisinde bulunan Gencebay, "Atatürk'ümüze, ülkemize layık, dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Bizler de şahit olduk hep beraber. Son derece güzel bir gün ve çok sevinçliyiz." dedi.

Gencebay, 10-15 yıldan beri var olan birtakım dedikoduların hepsinin bugün bittiğine tanık olduklarını anlatarak, "10-15 yıl evvelinde çok üzülüyordum. Şimdi son derece sevinçliyim. Sanıyorum, tüm sanat camiasındaki arkadaşlar da son derece sevinçliler. Projenin son halini çok beğendim. Süper. Hem dünya çapında hem de Ata'mıza layık bir proje. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Alagöz: Dünyanın sayılı bir kültür merkezi olacak

Oyuncu Zafer Algöz ise yıllarca Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alarak kültür ve sanat hizmeti vermeye çalıştığını, bu ana tanık olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu belirtti. 

Eski AKM'nin ihtiyaçlara cevap vermeyecek nitelikte olduğu için yıkıldığını aktaran Algöz, şunları söyledi:

"Çünkü sadece tiyatro, opera ve bale değil, orkestraların da yer aldığı, sinema salonunun olduğu bir binaydı. Ama mevcut olan şu alanın sadece dörtte biri kadar bir yerde kültür merkezi vardı. Geri kalan kısmı otoparktı ve altı da atölyelerden oluşuyordu. Yeni projeyi gördüğüm zaman çok mutlu oldum. Çünkü sadece Türkiye ve İstanbul'un değil, Avrupa'nın da önemli bir kültür ve sanat merkezi olacak. Üstelik buranın 20 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesi planlanıyor. Bittikten sonra hepimizin gurur duyacağı, üstelik dar gelirli vatandaşlarımızın da gelip burada kültür bakanlığının eserlerini çok çok ucuz bir fiyata izleyebilecekleri dünyanın sayılı bir kültür merkezi olacak. Hakikaten çok mutluyum. Proje beni çok heyecanlandırdı. Çünkü eski binada çalışmış biri olarak yeni binada bizler de sahneye çıkarız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Oyuncu Volkan Severcan da İstanbul'un dünyanın sayılı kentlerinden biri olduğunu ve bu kentte yaşayan her sanatçı için AKM'nin büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Bugünü özlemle beklediklerini vurgulayan Severcan, "AKM'nin temellerinin bugün atılmasından dolayı gurur duyuyoruz ve bundan dolayı çok mutluyuz. Bir de Cumhurbaşkanımız AKM'nin erken bitirilmesi için bir söz aldı. Bundan ötürü de ayrıca mutluyum. Burada iki tane çok özel salon olacak. Biri 850 kişilik bir tiyatro, diğeri ise 2 bin kişilik opera ve bale salonu." değerlendirmesinde bulundu.  

 

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