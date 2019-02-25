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2019 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

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2019 Oscar ödülleri sahiplerini buldu
En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü, Mahershala Ali'ye verildi. Ali, 2017 yılında Moonlight filmiyle de aynı ödülü alarak Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olmuştu.
2019 Oscar ödülleri sahiplerini buldu 2019 Oscar ödülleri sahiplerini buldu 2019 Oscar ödülleri sahiplerini buldu

scar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2019 Oscar Ödül Töreni'ne damgasını vuran Roma ve The Favourite filmleri bu yıl en çok dalda aday gösterilen filmler olmuştu.

Tören hakkında öne çıkan başlıkları:

* Bir Yıldız Doğuyor ve Vice filmleri 8, Black Panther 7 dalda Oscar'a aday.

* Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi.

* Roma ise En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.

* 91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.

* Bu yıl Oscar ödül töreninin belirli bir sunucusu yok. Farklı farklı isimler tören boyunca sunuculuk yapacak. Geçen yılki töreni üst üste ikinci kez komedyen Jimmy Kimmel sunmuştu.

Javier Bardem'in sunuşunu 'duvarsız' bir dünya diyerek İspanyolca yaptığı yabancı dilde en iyi film Oscar'ı Roma filminin oldu.

 

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2019 Oscar ödülleri sahiplerini buldu2019 Oscar ödülleri sahiplerini bulduEn iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü, Mahershala Ali'ye verildi. Ali, 2017 yılında Moonlight filmiyle de aynı ödülü alarak Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olmuştu.
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