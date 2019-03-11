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'Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' İstanbul'da konser verdi

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Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde CRR'de konser verdi.
'Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' İstanbul'da konser verdi
'Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' İstanbul'da konser verdi 'Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' İstanbul'da konser verdi 'Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' İstanbul'da konser verdi

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde konser verdi.

Dünyanın en eski ve en büyük korolarından biri olan topluluk, 2019 Türkiye-Rusya Kültür Turizm Yılı etkinlikleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) sahne aldı.

Koro üyeleri, orkestra, dansçı ve solistlerden oluşan 120 kişilik ekip, yoğun katılımın olduğu etkinlikte yaklaşık 2 saat süren bir gösteri sundu.

İstiklal Marşı ile başlayan konserde Rus Ordu ve Milli Marşı'nın yanı sıra "Svyaşennaya Voyna" marşının da aralarında bulunduğu 19 eser seslendirildi.

Konserde, Vyaçeslav Çernogorov, Aleksandr Kruze, Maksim Maklakov, Rusya'nın Onurlu Sanatçısı Pavel Maksimov ve Aleksandr Çekardin, Aleksey Skaçkov, Roman Valutov, Nataliya Moskvina ve Vadim Ananyev solist olarak sahne aldı.

Kuruluşunun 91. yılını kutlayan koroyl, "Çanakkale Türküsü"nü seslendiren Vyaçeslav Çernogorov, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kızılordu Korosu'nun Rusya'nın Onurlu Sanatçılarından Nataliya Moskvina eşliğinde "Sevdan Olmasa" şarkısını seslendirdiği programda, orkestra tarafından da "Mehter Marşı" icra edildi.

Repertuvarında 2 binin üzerinde eser bulunan ve bu akşam CRR'de ikinci kez sahne alacak olan topluluk yarın da Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda performans sergileyecek.

AA

 

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