Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "Fazıl Say'dan 29 Ekim için beste yapmasını istedim. O da bir beste yapacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle katıldığı Truva Sonatı konserindeki buluşmanın önemli olduğunu söyledi. Erdoğan "Ben tabii kendisinden özellikle 29 Ekim için şöyle bir beste yapmasını istedik, o da bir beste yapacak. Onu da ayrıca bir iki parçasıyla destekleyerek bize 1 saatlik sunumu olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin sorulara cevap verdi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Fazıl Say'ın davetiyle katıldığı Truva Sonatı konserine ilişkin soruya cevap verdi.

Erdoğan, Say'ın davetinin önemli olduğunu söyleyerek soruyu şu şekilde cevapladı:

Fazıl Bey'le de oradaki buluşmamız, o davet önemliydi. Birçok şeyler de söylendi. Mesajlar atıldı, yıldırmaya yönelik. Arkadaşlara 'gideceğim' dedim. ABD'den senatör o gün misafirimdi. Kendisine dedim ki, 'yogun programın yoksa buradan beraber gidelim' dedim. O da kırmadı, geldi. Çok çok memnun oldu. Trump'a da anlatmış. Bana söyledi. Ben tabii kendisinden özellikle 29 Ekim için şöyle bir beste yapmasını istedik, o da bir beste yapacak. Onu da ayrıca bir iki parçasıyla destekleyerek bize 1 saatlik sunumu olacak. Çünkü bizim hakikaten salon muhteşem. Diyebilirim ki tam bir opera binası oldu. Eksikleri olabilir. Ülkemizde onun benzeri yok henüz. Fazıl Bey'in de orayı beğeneceğine inanıyorum.

Erdoğan konsere katılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Fazıl Say'ın "Truva Sonatı"nın Ankara Prömiyeri'ni izlemişti.

Konsere, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD'li Senatör Lindsey Graham da katılmıştı.