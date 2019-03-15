15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:45Güneş 07:10Öğle 13:18İkindi 16:37Akşam 19:17Yatsı 20:36
    • 13°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 102.432 0.23
  • Altın: 228,450 0.27
  • Dolar: 5,4681 -0.04
  • Euro: 6,1784 -0.09

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istedi

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "Fazıl Say'dan 29 Ekim için beste yapmasını istedim. O da bir beste yapacak."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın davetiyle katıldığı Truva Sonatı konserindeki buluşmanın önemli olduğunu söyledi. Erdoğan "Ben tabii kendisinden özellikle 29 Ekim için şöyle bir beste yapmasını istedik, o da bir beste yapacak. Onu da ayrıca bir iki parçasıyla destekleyerek bize 1 saatlik sunumu olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin sorulara cevap verdi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Fazıl Say'ın davetiyle katıldığı Truva Sonatı konserine ilişkin soruya cevap verdi.

Erdoğan, Say'ın davetinin önemli olduğunu söyleyerek soruyu şu şekilde cevapladı:

Fazıl Bey'le de oradaki buluşmamız, o davet önemliydi. Birçok şeyler de söylendi. Mesajlar atıldı, yıldırmaya yönelik. Arkadaşlara 'gideceğim' dedim. ABD'den senatör o gün misafirimdi. Kendisine dedim ki, 'yogun programın yoksa buradan beraber gidelim' dedim. O da kırmadı, geldi. Çok çok memnun oldu. Trump'a da anlatmış. Bana söyledi. Ben tabii kendisinden özellikle 29 Ekim için şöyle bir beste yapmasını istedik, o da bir beste yapacak. Onu da ayrıca bir iki parçasıyla destekleyerek bize 1 saatlik sunumu olacak. Çünkü bizim hakikaten salon muhteşem. Diyebilirim ki tam bir opera binası oldu. Eksikleri olabilir. Ülkemizde onun benzeri yok henüz. Fazıl Bey'in de orayı beğeneceğine inanıyorum.

Erdoğan konsere katılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı" adlı eserinin Ankara prömiyerine katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Fazıl Say'ın "Truva Sonatı"nın Ankara Prömiyeri'ni izlemişti.

Konsere, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yanı sıra çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen ABD'li Senatör Lindsey Graham da katılmıştı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istediCumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'dan 29 Ekim bestesi istediCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: "Fazıl Say'dan 29 Ekim için beste yapmasını istedim. O da bir beste yapacak."
'Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' İstanbul'da konser verdi'Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu' İstanbul'da konser verdiAleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın ev sahipliğinde CRR'de konser verdi.
Sanatçılardan 'koruyucu aile' mesajıSanatçılardan 'koruyucu aile' mesajıTürkiye'nin önde gelen sanatçıları, Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu ailelere, devlet koruması altında büyüyen çocuklara verdiği yemeğe katılarak, koruyucu aile olunmasının önemine dikkati çekti.
Mustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyamMustafa Yıldızdoğan: Ülkücülük en şerefli madalyamSevilen sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, ülkücü kimliği ile gurur duyduğunu vurgulayarak "Ülkücülüğüm, ömrümde ve göğsümde taşıdığım en değerli, en şerefli madalyadır" dedi.
İran'ın polisiye dizisi Antalya'da çekiliyorİran'ın polisiye dizisi Antalya'da çekiliyorİranlılar Türkiye'de polisiye dizisi çekiyor. Antalya'da çekilen Gando adlı dizi İran devlet kanalında yayınlanacak.
2019 Oscar ödülleri sahiplerini buldu2019 Oscar ödülleri sahiplerini bulduEn iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü, Mahershala Ali'ye verildi. Ali, 2017 yılında Moonlight filmiyle de aynı ödülü alarak Oscar kazanan ilk Müslüman oyuncu olmuştu.
  • DJ Erkut Aktaş: Bazı şarkılarda şirke varan sözler var20 Şubat 2019 Çarşamba 09:31
  • Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu ele geçirildi20 Şubat 2019 Çarşamba 08:03
  • 13. Ankara Kitap Fuarı başladı15 Şubat 2019 Cuma 12:54
  • 'Hiçbir Müslüman ben sanattan anlamam diyemez'15 Şubat 2019 Cuma 11:06
  • 14 Şubat'a özel altın işlemeli gelinlik tasarladı13 Şubat 2019 Çarşamba 10:32
  • Alman oyuncuyu zengin ettik: 16 daire ve 1 dükkan aldım11 Şubat 2019 Pazartesi 23:37
  • Gencebay: Atatürk'ümüze layık bir projenin temeli atıldı11 Şubat 2019 Pazartesi 09:01
  • Fazıl Say Trabzon'da konser verdi11 Şubat 2019 Pazartesi 08:53
  • Bakan Çavuşoğlu dizi setini ziyaret etti11 Şubat 2019 Pazartesi 08:33
  • Yalçın Menteş'ten acı haber08 Şubat 2019 Cuma 08:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri