15 Mart 2019 Cuma6 Recep 1440
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Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş...

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Brenton Tarrant isimli saldırgan, saldırıyı iki yıl önce planladığını belirtirken 70 sayfalık sözde manifestosunda Türkleri de tehdit etti!
Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş...
Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş... Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş... Yeni Zelanda'da camiye saldırı düzenleyen katil Türkleri de tehdit etmiş...

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıkarken, saldırıda 5 silah kullanıldığı da görülüyor. Brenton Tarrant isimli saldırgan, saldırıyı iki yıl önce planladığını belirtirken 70 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit etti!

Yeni Zelanda'da camiye saldırıyı gerçekleştiren saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

 

5 silahla birlikte yolculuk yapan saldırgan, bir yandan da müzik dinlerken görülüyor.

 

Saldırganın akıl sağlığın yerinde olmadığı yönünde yorumlar da yapılıyor.

 

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

Silahların üzerinde, daha önce dünyanın başka bölgelerinde Müslümanlara saldırı düzenleyenlerin isimleri yer alıyor.

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Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında. Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak".

 

 

 

 

 

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