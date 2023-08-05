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Storyboard sanatçısı Affleck'in Batman senaryosuna farklı bir bakış açısı sunuyor

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Storyboard sanatçısı Affleck'in Batman senaryosuna farklı bir bakış açısı sunuyor
Ben Affleck'in Batman için yazdığı senaryo nasıldı? Jay Olivia'ya göre "muhteşemdi".
Storyboard sanatçısı Affleck'in Batman senaryosuna farklı bir bakış açısı sunuyor Storyboard sanatçısı Affleck'in Batman senaryosuna farklı bir bakış açısı sunuyor Storyboard sanatçısı Affleck'in Batman senaryosuna farklı bir bakış açısı sunuyor

Konu bir DC filminin storyboard'unu yapmak olduğunda, Jay Olivia çok tecrübeli olarak karşımıza çıkıyor. Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice ve Wonder Woman filmlerinde çalıştı. Olivia, Inverse ile yaptığı yeni bir röportajda filmle ilgili bazı düşüncelerini paylaştı.

Oliva Inverse'e verdiği demeçte, "Harika olduğu dışında çok fazla bir şey söyleyemem" dedi. "En iyisiydi. İnanılmazdı."

Olivia filme aktif geliştirme aşamasındayken getirilmiş. "Anladığım kadarıyla filmin birkaç taslağı vardı," diyor Oliva. "İşe alındığımda ikinci taslak mıydı bilmiyorum ama Geoff Johns ve Ben'in [Affleck] bana gösterdikleri buydu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Batman'le ilgili pek çok şey üzerinde çalıştım ve bunun gerçekten harika olan yanı, daha önce hiç keşfedilmemiş pek çok harika Batman hikayesini bir araya getirmesiydi. Ben'in hikayesi çizgi romanlarda daha önce hiç işlenmemiş bir konuyu ele alacaktı ama Batman mitosunun son 80 yıldaki hikayelerinden yola çıkarak yeni bir bakış açısıyla yaklaşıyordu."

Olivia sözlerini şöyle tamamladı: "Başlangıçta gerçekten harika bir projeydi. Ben'in kişisel nedenlerden dolayı geri çekilmesi gerekti ve bunu anlayışla karşıladım ama Ben'le birlikte proje üzerinde çalışarak geçirdiğim zaman harikaydı. Belki bir gün ağzımdan baklayı çıkarabilirim ama hala bu konuda konuşamam."

Ben'in filmden ayrılmasından sonra proje Matt Reeves'e devredildi ve sadece The Batman adını taşıyan bambaşka bir proje haline geldi.

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