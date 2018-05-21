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Belhanda sahneye ilahiyle çıktı

Galatasaray'ın 10 numarası Younes Belhanda, şampiyonluk kutlamasında podyuma "Taleal Bedru Aleyna" ilahisiyle çıktı.

2017-2018 sezonun şampiyon tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kutlamasını Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarıyla birlikte yaptı.

BELHANDA İLAHİYLE SAHNEYE ÇIKTI

Şampiyonluk seremonisinde futbolcular tek tek podyuma gelirken, sarı-kırmızılı takımın Faslı yıldızı Belhanda ilahiyle sahne aldı.

Müslüman futbolcu "Taleal Bedru Aleyna" ilahisiyle podyuma çıktı. Tribünler de tekbir getirerek Belhanda'ya eşlik etti.

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