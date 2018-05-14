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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Konyalı spiker Mustafa Durmuş hüngür hüngür ağladı
KON TV spor spikeri Mustafa Durmuş, maçın bittiği yönündeki haberi paylaşırken gözyaşlarını tutamadı
Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda Osmanlıspor’u 3-2 mağlup etti ve kümede kalma yarışında hesapları alt üst etti.
Beşiktaş’ın galibiyetiyle Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle kümede kaldı.
BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİYLE GARANTİLEDİ
İkili averajda Osmanlıspor’a, üçlü averajda ise Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor’a karşı üstünlük kuran Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ın galibiyetiyle ligde kalmayı garantiledi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Osmanlıspor-Beşiktaş maçı oynanırken Spor Bülteni programını sunan spiker Mustafa Durmuş, maçın sona ermesiyle Konyaspor'un ligde kalmayı garantilediğini söyledi ve gözyaşlarını tutamadı.
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