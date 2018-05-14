14 Mayıs 2018 Pazartesi29 Şaban 1439
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Konyalı spiker Mustafa Durmuş hüngür hüngür ağladı

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 yenmesiyle Atiker Konyaspor'un ligde kalması kesinleşti.

KON TV spor spikeri Mustafa Durmuş, maçın bittiği yönündeki haberi paylaşırken gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig’de 33. haftanın kritik karşılaşmasında Beşiktaş, gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda Osmanlıspor’u 3-2 mağlup etti ve kümede kalma yarışında hesapları alt üst etti.

Beşiktaş’ın galibiyetiyle Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor deplasmanında aldığı beraberlikle kümede kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİYLE GARANTİLEDİ

İkili averajda Osmanlıspor’a, üçlü averajda ise Teleset Mobilya Akhisarspor, Osmanlıspor’a karşı üstünlük kuran Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ın galibiyetiyle ligde kalmayı garantiledi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Osmanlıspor-Beşiktaş maçı oynanırken Spor Bülteni programını sunan spiker Mustafa Durmuş, maçın sona ermesiyle Konyaspor'un ligde kalmayı garantilediğini söyledi ve gözyaşlarını tutamadı.

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