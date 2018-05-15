15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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Elinde Türk bayrağı ile Türklere seslendi

Abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde eline Türk bayrağı alan bir Filistinli Gazze'den böyle seslendi.

“Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı. Biz size vefa gösteriyoruz sizin bize gösterdiğiniz gibi ve inşallah Mescid-i Aksa topraklarına sizi bekliyoruz''

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