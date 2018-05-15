15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Elinde Türk bayrağı ile Türklere seslendi
Abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde eline Türk bayrağı alan bir Filistinli Gazze'den böyle seslendi.
15 Mayıs 2018 Salı 07:38
“Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı. Biz size vefa gösteriyoruz sizin bize gösterdiğiniz gibi ve inşallah Mescid-i Aksa topraklarına sizi bekliyoruz''
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