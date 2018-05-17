17 Mayıs 2018 Perşembe2 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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İsrailli hükümet sözcüsünden kan donduran Filistin cevabı
İsrail Hükümet Sözcüsü İrlanda kanalı muhabirinin 'İsrail neden Gazze Şeridi'nde Filistinli protestocuları vurdu' sorusuna kan donduran bir cevap verdi.
17 Mayıs 2018 Perşembe 00:40
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