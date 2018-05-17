17 Mayıs 2018 Perşembe3 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:38Öğle 13:07İkindi 17:01Akşam 20:23Yatsı 22:03
    • 23°C Adana
    • 22°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 23°C Ankara
    • 24°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 27°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 101.869 -0.28
  • Altın: 185,120 1.04
  • Dolar: 4,4553 0.84
  • Euro: 5,2589 0.74

Katliamdan sonra tavuk dansıyla ortaya çıktı!

Gazze sınırındaki Filistinli göstericilerin üzerine ateş açarak 62 kişinin ölümüne sebep olan İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu dün kameralar karşısında yaptığı dansla tepki topladı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu Eurovizyon’u kazanan Netta Barzilai ile bir araya geldi. Netanyahu, şarkıcıyla sohbet ettikten sonra kameralar karşısına çıkarak Barzilai ile birlikte 'tavuk dansı' yaptı.

Netanyahu’nun bu hareketi sosyal medya ve İsrail’de büyük tepki çekti.

Benzer Videolar
Katliamdan sonra tavuk dansıyla ortaya çıktı!
Katliamdan sonra tavuk dansıyla ortaya çıktı!
İsrailli hükümet sözcüsünden kan donduran Filistin cevabı
İsrailli hükümet sözcüsünden kan donduran Filistin cevabı
Elinde Türk bayrağı ile Türklere seslendi
Elinde Türk bayrağı ile Türklere seslendi
Burseya Dağında sızma girişimi böyle önlendi!
Burseya Dağında sızma girişimi böyle önlendi!
Azerbaycan halkından gururlandıran Afrin yorumları
Azerbaycan halkından gururlandıran Afrin yorumları
Yakın dövüş tekniğiyle silahları alan adam!
Yakın dövüş tekniğiyle silahları alan adam!
Kanalizasyona havai fişek atan çocuk havaya uçtu!
Kanalizasyona havai fişek atan çocuk havaya uçtu!
İdmandaki tiki-takayı sahaya yansıtınca rakibi bayılttılar
İdmandaki tiki-takayı sahaya yansıtınca rakibi bayılttılar
Afrin'de teröristlerin füzeyle vurulma anı kamerada
Afrin'de teröristlerin füzeyle vurulma anı kamerada
Mescid-i Aksa'da Türklere özel çay ikramı yapan Filistinli
Mescid-i Aksa'da Türklere özel çay ikramı yapan Filistinli
Türkmen Dağı'nda çatışma anı kamerada
Türkmen Dağı'nda çatışma anı kamerada
Özel birliklerin yılan kanı içerek yaptığı gösteri
Özel birliklerin yılan kanı içerek yaptığı gösteri
En Çok İzlenen Videolar
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri