Hiçbir FETÖ’cü emniyette değil

Aydın Ünal / Yenişafak Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kosova istihbaratıyla işbirliği yaparak başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. FETÖ’nün geçmişte Türkiye’de çeşitli suçlara karışmış ve şu anda da Balkan yapılanmasına liderlik yapan 6 önemli ismi Kosova’da çok hızlı bir şekilde gözaltına alındılar, Türk yetkililere teslim edildiler ve özel bir uçakla Türkiye’ye getirilip yargı önüne çıkarıldılar.

FETÖ, Türkiye’den çıkarıldıktan sonra başta ABD, Arnavutluk, Kosova, Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere kendisine yeni merkezler edindi ve faaliyetlerini bu ülkelerde serbestçe sürdürüyor.

Türkiye ile Kosova arasındaki ilişki öyle sıradan bir ilişki değil. Aradaki ilişki, tarih, kültür ve Kosova’daki Türklerden de ibaret değil. Türkiye, tıpkı Bosna-Hersek gibi, halkı Müslüman olan Kosova’ya da bir “ağabey” hassasiyetiyle sahip çıktı, Sırp saldırısına karşı Kosova’ya her türlü yardımı yaptı. Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri Türkiye oldu. Bağımsızlık sonrası Kosova’nın yeniden inşasında Türkiye aktif görev üstlendi ve Kosova’ya en fazla uluslararası yardımı Türkiye verdi. Türk yatırımcılar şu anda Kosova’da büyük işler yapıyorlar. Kosova, ithalatının büyük kısmını Türkiye’den gerçekleştiriyor. Uluslararası arenada Kosova’nın en samimi dostu ve destekçisi de kuşkusuz Türkiye.

FETÖ’nün “Gülistan” ve “Atmosfer” adını verdiği iki sözde eğitim kurumu, çok sayıda okulda Kosovalı öğrencileri zehirliyor. Balkan ülkelerinden toplanan himmet adı altındaki haraç da Kosova’dan yönetiliyor ve terör örgütünü finanse ediyor.

Tarihi, kültürel, insani, iktisadi, askeri ve siyasi bu kadar yakınlığa rağmen FETÖ nasıl oluyor da Kosova’yı merkez edinebiliyor? Türkiye’de kanlı bir darbe teşebbüsü gerçekleştirmiş bu tehlikeli örgüt nasıl oluyor da Kosova’da elini kolunu sallayarak dolaşabiliyor?

Bu soruların cevabı, Kosova’nın ABD ile ilişkilerinde saklı.

1999 yılında ABD, Balkanlar’da yeni bir Bosna faciası yaşanmaması, ama en çok da Rusya’nın Balkanlar’da nüfuzunun frenlenmesi için NATO’yu harekete geçirerek Sırbistan’a müdahale etti. Kosova’nın işgal edilmesini önleyen ABD ülkenin bağımsızlığını da destekledi. Bunun karşılığında da ABD Kosova’da Avrupa’daki en büyük askeri üssünü kurdu.

ABD’nin ülke üzerindeki ağır etkisi, Kosova’yı doğal olarak FETÖ için yaşanabilir bir merkez haline getirdi. ABD merkezli bir terör örgütü olan FETÖ, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, Kosova’da da ABD tarafından, ABD Büyükelçileri tarafından korunuyor ve kollanıyor.

ABD’nin Kosova’daki Büyükelçisinin, hiç üzerine vazife olmadığı halde, 6 teröristin yakalanması ve Türkiye’ye iade edilmesi konusunda FETÖ yanlısı açıklama yapması hiç şaşırtıcı değil.

Benzer bir sorunu Afganistan’la yaşıyoruz. Türkiye Afganistan ilişkilerinin boyutunu hatırlatmaya bile gerek yok. Afganistan’ın dünyadaki en yakın, en samimi dostu, hatta kardeşi Türkiye. Afganistan’a hem maddi, hem manevi en büyük yardımı yapan, en büyük destekleri sağlayan ülke de Türkiye. Buna rağmen, FETÖ okulları Afganistan’da hala kapatılmış değil. Afganistanlı bir siyasetçi, Türkiye’nin taleplerine rağmen FETÖ okullarının kapatılamıyor olmasını bana fısıltıyla “ABD baskı yapıyor” diyerek açıklamıştı.

ABD, Afrin’de, Suriye’nin kuzeyinde PKK/PYD terör örgütünü açıktan desteklerken, aynı zamanda etkili olduğu ülkelerde de FETÖ’yü destekliyor, FETÖ’nün faaliyetlerini serbestçe yapabilmesi için gerekli girişimlerde bulunuyor.

ABD’nin Afrin’de PKK’ya desteği nasıl işe yaramadıysa Kosova’da FETÖ’ye desteği de işe yaramadı. Türkiye, kendisini tehdit eden terör örgütlerini, arkalarında kim olursa olsun bitirmekte kararlı.

MİT’in Kosova’daki operasyonu sadece Türkiye’nin nasıl büyük bir devlet haline geldiğini göstermekle kalmıyor; aynı zamanda Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını da ortaya koyuyor.

Bu aşamadan sonra, PKK terör örgütü, ne Irak’ta, ne Suriye’de, ne de faaliyet gösterdiği AB ülkelerinde rahat hareket edemeyecek.

Bu aşamadan sonra, Fetullahçı Terör Örgütü ve onun teröristleri de dünyanın hiçbir ülkesinde “emniyette” olmayacaklar; MİT başta olmak üzere Türkiye’nin güçlü kurumları teröristleri yakalayıp yargıya teslim etmek için her bir teröristi adım adım izliyor ve izleyecek.

Bu yeni sürecin, Kosova gibi, Afganistan gibi ülkeler için ciddi bir dostluk, kardeşlik, dayanışma sınavı olacağı görülüyor. Bakalım FETÖ’yü bağrına basan ülkeler bundan sonra neyi tercih edecekler. Türkiye’nin dostluğunu ve milletin hayır duasını mı, yoksa ABD’yi mi?

Türkiye’nin dostluğu çok değerlidir. ABD ise bugün beslediği terör örgütlerini yarın o ülkelerin başına bela eder.

Bunun da yeterince örneği var.