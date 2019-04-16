Habervaktim’e vedâ yazısı

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Fakirin nâçiz yazılarına alâka gösteren değerli okuyuculara ve dostlarıma “vedâ” başlıklı bir yazıyla hitap etmek şiarım değildir. Yazıya, yâni fikre, edebiyata, dile, kelimelere veda etmek âcizane kendime veda etmektir. İnsan da kendine veda etmez. “Vedâ” Habervaktim’edir.

Habervaktim kapanıyor. Yayın müdüründen “Ekonomik nedenlerle Habervaktim'i kapatmak zorunda kalmış bulunmaktayız.(…) Eğer gerek görüyor iseniz, son bir veda yazısı kaleme alabilir veya göndermiş olduğunuz son yazının altına bir ek yapabilirsiniz... Yazılarınız için, emeğiniz için teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helâl edin…” şeklinde bilgi verilince pek üzüldüm.

Hayat böyle işte! Her şeyin bir ömrü, bir sonu var. 2010 yılı Temmuz ayında başlayan Habervaktim’deki yazı mâceramız, görgüsüzlük saymayın ama bir yanıyla çok riskli, bir yanıyla çok fikirli ve renkli bir mâcera idi…

Habervaktim, âcizâne ilk göz ağrım değil ama, yüksek dozlu yazılarımızın kahrını çeken birkaç yayının en başında gelir. Hiçbir mevkute Habervaktim’in çektiğini çekmemiştir fakirin yazılarından. Nâçiz yazılarımdan dolayı Habervaktim’i tehlikeli sulara çokça çektim. Kemalist rejimin kırmızı çizgilerini çokça aştım ve bundan dolayı yayın müdürünün başını çokça ağrıttım.

5816 sayılı kanuna mugayir yazılarımdan ötürü Habervaktim’in başına çok işler açtığımı unutamam, Kemalist Cumhuriyete ve Atatürkçülüğe hakaretten Ankara Cumhuriyet Savcılığının açtığı bir soruşturmayla yayın müdürünü zora sokmuştum.

Aynı dozda “Ali İlbey” müstearıyla yazmaya devam ettim. Bu kahrımı kimse çekmezdi. Dahası var, aynı savcılığın fakirin şekeri yükselmiş yazılarından dolayı defalarca şifahi ikazını hiçbir mevkutenin yayın müdürü kabullenemezdi. İki ayrı dönemin yayın müdürlerinden Fatih Akkaya ve Ömer Faruk Tufan kardeşlerim fakiri affetsinler.

Atatürkçü ve ulusalcı birçok yayın sitesinin ve bâzı üniversitelerin “Kemalist İlahiyatçılar” yazı serimizden dolayı Habervaktim’in yayın müdürüne “o tür yazılar yayınlamayın…” yollu tehdit ve ikazlarını saymıyorum. Şu bir misal her şeyi anlatır:

Odatv adlı sitenin, bir yazımızı manşet yaparak yurt içi ve yurt dışında yüzlerce kişi ve sitelere dağıtarak, hem fakire, hem Habervaktim sitesine yaptığı provokasyon ve operasyonu hiçbir mevkute ve yayın müdürü çekemez ve kaldıramazdı.

Hülâsa, fakirin nâçiz yazılarına alâka gösteren aziz okuyucularımız ve dostlarımız bundan böyle yazılarımızı “Türkiye Yazarlar Birliği Web Sitesi”, “Maraş Posta.com”, “Maraştanhaber.com ve “MaraşGündem.com” sitelerinde pazartesi, çarşamba ve cuma günleri okuyabilirler.