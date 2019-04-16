Habervaktim’e Veda

Cemal Nar / Habervaktim.com

Daha dün gibiydi.

Sene 2007 başı. Akit Gazetesi il temsilcisi “Hocam gazetemizin bir haber sitesi yayınlanacak, orada yazar mısınız?” demişti. Nasıl “hayır” diyebilirdik. Akit’i seviyoruz. Davamıza hizmet imkânını da şükürle karşılıyoruz ve yazmaya başlıyoruz.

Sitemiz sonra el değiştirdi ama çizgisini devam ettirdi. Biz de aynen devam davamıza hizmete devam ettik. On bir yıldan fazla olmuş, haftada üç gün burada Allah için yazdık. “Nasılsa ücret almıyoruz” diye asla vazifemizi ihmal etmedik, savsaklamadık. Mevziimizi terk etmedik.

Bu süreçte dostlara sevgi ve saygıyla, af ve müsamaha ile yaklaştık. Eleştirdik elbette yeri gelince. Bunu sevdiğimiz için yaptık. İyiliklerini istediğimiz için yaptık. İstemeden kırdıklarımız varsa özür beyan eder, helallik dileriz.

Düşmanlarımıza karşı iki tavrımız vardı. Bizimle savaşanlara karşı kalemimiz kılıç gibi sert, keskin, acıtıcı ve acımasız idi. Çünkü Rabbimiz onlarla savaşta sert olmamızı emir buyuruyordu. Bizimle savaşmayanlara karşı ise yumuşak, ikna edici, bilgilendirici ve vakarla davet edici bir dil kullandık. Bu da bir Müslüman olarak davette olmamız gereken bir tavır ve üslup idi.

İşte böyle bir zamanda bir ileti aldık. “Ekonomik nedenlerle Habervaktim'i kapatmak zorunda kalmış bulunmaktayız. Yazılarınız için, emeğiniz için teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin”.

Helal olsun.

Rabbimiz hepimizin de hizmetlerini kabul buyursun. Yeni imkânlar ihsan etsin dinimiz ve davamıza hizmet edebilmek için. Yeni kapılar açsın ümmete. İşlerini ıslah etsin. Sıkıntılarını gidersin. Rahmet, hidayet ve istikamette daim eylesin. İslam’ı yeryüzüne hâkim kılsın. Fitne ve fesadı yok etmeye muvaffak kılsın.

Burada imandan ahlaka, hukuktan devlete, siyasetten medeniyete, güncelden tarihe dair çok yazılar yazdık. Ümmetin dertlerini konuştuk, mutluluklarını paylaştık, beraber güldük veya ağladık. Bize göre güzel bir devrandı sürdüğümüz. Kısmet buraya kadarmış. Habervaktim’i öpüp koklayıp tarihteki o güzel yerine emanet ediyoruz.

Yazılarımız ve canlı yayınlarımız şimdilik şu adreslerde devam edecek:

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Habervaktim’e veda ederken siz değerli okuyucularımıza da “yeni mevzilerde buluşmak üzere hoşça kalınız” diyorum vesselam.