Allah, Dilediğini Dinine Hizmet Ettirir

Elif Nisa / Habervaktim.com

Dünya hayatını, sahip olduklarını kaybetmek, yaşlılık ve ölüm korkusu gibi onlarca korkuyla yaşayan inkârcıların birçoğunun, hayatlarını Müslümanların aleyhine kötülük düzenleyip örgütleyerek geçirmeleri gerçekten mucizevi bir olaydır. İmanı yaşamayan, tevekkülü bilmeyen bu kimselerin buna güç yetirebilmeleri ilginçtir. Açıktır ki Allah, kalpleri kararmış, acıma duygusunu yitirmiş, değerleri hiçe sayan, dini alay konusu edinen bu kimselerin kurdukları hileli düzenlerini onlara çekici kılmıştır.

İnkârcılar düzenleri ile başarılı olduklarını, müminleri zor durumlara soktuklarını, korkuttuklarını zannettikleri anlarda bile, içinde bulundukları ‘kötülük çemberi’ ters dönüp başlarına geçmiş, kendilerine musibet olarak dönmüş bir tuzağın parçalarını seyrederler. Sonucu ve sonlarını henüz görmediklerinden galip geldiklerini düşünürler. Oysa küfrün bütün tuzakları, Allah’ın dilemesiyle küfür için mağlûbâne, müminler için galibâne kurulur.

Allah, plânlanan bütün tuzakları boşa çıkarır. Mesela evrim teorisini kanıtlamak amacıyla yeraltı katmanlarını âdeta yeryüzüne taşıyan Darwinistler'in buldukları her fosil, yaratılışın delili olmuştur. Buna karşılık, canlıların birbirinden evrildiğini gösteren bir tane bile ara geçiş form fosili bulamamışlardır. Ne olmuştur?.. Allah inkârı îmana hizmet ettirmiştir. 11 Eylül sonrası Kur'an satışlarının müthiş artması, insanların dalga dalga İslam'a koşmaları da bunun göstergelerindendir.

Yine geçtiğimiz Mart ayında Yeni Zelanda'da camide ibadet eden 50 Müslüman kardeşimizin, yapılan terör saldırısında şehit düşmesinin ardından, ülkede Müslümanlığı tanımak, anlamak ve Müslüman olmak isteyenlerin sayıları da arttı.

Yeni Zelanda'da ülke genelinde yapılan törenlerde, Başbakan Ardern'in çağrısı üzerine, çok sayıda Yeni Zelandalı kadın sembolik başörtüsü takarak Müslümanlara destek verdi.

Terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslüman vatandaşlarına sıcak yaklaşımlarıyla takdir toplayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch'deki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katıldı. Namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayan Ardern, "Peygamber Muhammed dedi ki, 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder'. Yeni Zelanda da sizinle. Yasta, biz biriz" ifadeleri kullandı.

İnsanları Allah inancından uzaklaştırmak için kurulan her tuzak, Allah'ın vaadi gereği bozulur. Sapkınlar, fikirlerinin etkili olduğunu zannederek başarılı olacaklarını zannederler. Kurdukları düzenin mağlubane yaratıldığının bilincinde olmadıklarından, aldanırlar. Zorluk zamanlarında müminlerin gösterdiği sabır ve tevekkül Allah’ın yardımını getirir, üzerlerindeki tüm ağırlıkları kaldırır.

Allah, İslam Birliği konusunda da çok alâkasız insanları hizmet ettirmeye gücü yetendir. Ne buyuruyor Allah Kur'an'da?.. Kafirler ve müşrikler istemese de nurunu tamamlayacağını, yeryüzünde güçten düşürülenleri önderler yapacağını, onları mirasçılar kılacağını ve Kur'an ahlâkının yeryüzüne hâkim olacağını... Allah vaadinden asla dönmez. Allah'ın gücünü gereği gibi takdir eden samimi inananlar işte buna inanırlar.

Kur'an'da Hz. İsa(as)’ın kavmine sorduğu, "Allah için bana yardım edecekler kimdir?” sorusunun muhatabı müminlerdir. Ancak Allah Cebbar ismiyle inkârcıyı, küfrü, münafığı da âdeta bu soruya muhatap kılar. Onları da dinine birer 'hadim' eder.

Peygamberimiz(asm) de bu sırrı hatırlatır bize; “Muhakkak ki Allah, bu dini fâcir(günahkâr) adamla da te'yid (kuvvetlendirir) ve takviye eder (destekler).”

Zahirde şer zannettiğimiz her olay, İslam’a hizmet eder. Merak edip Kur’an’ı okuyan insanların kalbi Allah’ın dilemesiyle İslam’a ısınır. Sonunda insanlar yaşanan her acıdan sonra, kurtuluşun sadece yüzünü Allah’a dönmekte olduğunu anlarlar.

Yeni Zelanda’daki acı olaydan sonraki ilk oturumda, İmam Thanvi’nin Federal Meclis’in kürsüsünden okuduğu Bakara Suresi’nin 153-156. ayetleri ile bitireyim;

“Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir.

Ve sakın Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin; hayır onlar diridirler. Fakat siz bunun şuurunda değilsiniz.

Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.

Onlara bir musibet isabet ettiğinde, derler ki: "Biz Allah'a ait (kullar)ız ve şüphesiz O'na dönücüleriz."