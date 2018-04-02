İyi mü’min olma kriterleri

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Ramazan geliyor. Bu ramazan için bir teklifim var. Eğer hâlâ okumadınızsa, bu ramazanda gelin şöyle bir şey yapalım. Kur’an-ı Kerim’in aslı yanında, manasını da okuyalım. Dikkat, meal Kur’an değildir. Mealci de olmayalım. Meal, o meali yapanın aklı ile sınırlıdır. Eksik ve yanlış da olabilir. Eğer, aynı evde birden fazla kişi bu halkaya katılacak olursa, o da farklı bir meal okusun ve zaman zaman, ayetlere verilen anlamı karşılaştırın, araştırın ve üzerinde düşünün. Biz meale iman etmiyoruz. Meali okumamız, vahyi anlamak içindir. O ayetle amel etmek noktasında, o ayetin tefsirini, esbabı nüzul sebebini, o ayete ilişkin peygamberimizin bir açıklaması varsa o açıklamayı ve o hadisin vürud sebebini de anlamalıyız. Bunun için şimdiden usulü tefsir, usulü hadis ve usulü fıkıh okumamız gerekir. Kelami konuları anlamak için kelam, İslam’ın farklı zaman ve mekânlarda nasıl yorumlandığını anlamak için bir İslam tarihi okumak gerek. O zaman mezhep ve tarikatların nasıl doğduğunu ve geliştiğini ve nasıl roller üstlendiklerini de göreceğiz.

Aşağıda bir okurumun gönderdiği 50 ayete dayalı 50 özellik bulacaksınız.

Bu okumaların ardından, Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okuduktan sonra, son sayfasını açık “okudum, anladım, kabul ettim” deyin ve imzalayın. O günün tarihini ve şehrin adını yazın. Kitap, Allah ile (c.c) kulu arasındaki sözleşmedir. Onu okuyup, anladığınız ve kabul ettiğiniz gün gerçek mümin olduğunuz gündür. Yoksa “iman ettik” demekle yakanızın bırakılıvermeyeceğini biliyorsun uz. “Ey iman edenler iman ediniz”in ne demek olduğu da bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Böylece “atalarımızın dininden Allah’ın dinine hicret” etmiş olacağız.

Aşağıda okuyacağınız kriterler “Kopenhag kriterleri” değil, Rabbimizin bize vahyettiği, “elest bezminde” kabul ettiğimiz kriterler. Her biri 2 puandan 100 puan eder. İsterseniz hepimiz bu konularda kendimize not verelim ve bakalım ne çıkacak.

Evet, mü’min’lerin Kur’an’da geçen 50 özelliği:

1. Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. / Enfal-2

2. Allah’a asla şirk koşmazlar. / Furkan-68

3. Namuslarını/ırzlarını korurlar. / Furkan-68

4. Zinaya asla yaklaşmazlar. / Mü’minun -5

5. Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. / Mü’minun -2,9

6. Anne ve babalarına “öf” bile demezler. / İsra-23

7. Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. / Mü’minun -3

8. Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. / Tevbe-5

9. Asla zanla hükmetmezler. / Casiye -24

10. Cahillerle asla tartışmazlar. / Furkan-63

11. Kınayıcının kınamasından korkmazlar. / Maide-54

12. Asla yalan söylemezler. / Mü’minun-8

13. Emanetlerine ihanet etmezler. / Bakara-177

14. Söz verdiklerinde sözünde dururlar. / Bakara-177

15. Zekâtlarını hakkıyla verirler. / Bakara-177

16. Yetimin hakkını asla yemezler. / Nisa-2

17. Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara-177

18. Kâfirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. / Fetih-29

19. İnsanların kusurlarını affederler. / Al-i İmran-135

20. Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. / Tevbe-20

21. Kâfirler ile Allah yolunda savaşırlar. / A.İmran-28

22. Darlıkta da bollukta da infak ederler. / A.İmran-133

23. Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. / A.İmran-133

24. Başkalarının ilahlarına sövmezler. / En’am-108

25. Haksız yere bir cana kıymazlar. / En’am-151

26. Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. / Al-i İmran-199

27. Hakkı bile bile gizlemezler. / Bakara-44

28. İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. / Nisa-94

29. Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. / Bakara-136

30. Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. / Furkan-63

31. Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. / En’am-52

32. Helal ve temiz olan şeylerden yerler. / Bakara-168

33. Asla yalan şahitlik yapmazlar. / Furkan-72

34. Dillerini eğip bükerek konuşmazlar. / Nisa-135

35. İnsanlar arasında adaletle hükmederler. / En’am-151

36. Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. / En’am-151

37. Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. / Nahl-91

38. Adaklarını yerine getirirler. / İnsan-7

39. Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. Söz verdiklerinde sözlerinde dururlar. / Ra’d-20

40. Yakınlarına /akrabalarına yardım ederler. / Bakara-177

41. Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. / Bakara-177

42. Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. / Bakara-177

43. Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. / Bakara-177

44. Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. / Enfal-3

45. Geceleri az uyurlar. / Zariyat-17

46. O gün yüzlerindeki secde izi ile tanınırlar. / Fetih-29

47. İnsanlara marufu emreder, münkerden de alıkorlar. / Enfal-71

48. Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. / Maide-101

49. Yapacakları işlerde, müşavere eder kendi aralarında konuşurlar. Alimlere danışırlar./ Şûra-38

50. Gerçekten felaha kavuşanlardır. / Mü’minun-1

Hadi şunlardan da artı puanlar kazanalım.

Onlar cahillerden, zalimlerden, kâfirlerden ve münafıklardan değildirler. Allah’a, Resulüne ve Kitaba iman ederler, insanları kendi zanlarına değil, Allah’a, Resulüne, Kitaba çağırırlar. Yeryüzünde kibirle yürümezler. Muhkemleri bırakıp müteşabihlerin peşine düşmezler. Dedikodu ve gıybetten uzak dururlar. Merhametleri gazaplarından, sevgileri nefretlerinden büyüktür. Müellefetül gulub yaparlar. Tebliğ ederler. İttifak ettiklerinde birlikte hareket eder, ihtilaf ettiklerinde birbirlerini mazur görürler. Din büyüklerini İlah ve Rab edinmezler. Allah’ın kendi elleri ile zalimleri cezalandırması ve mazlumlara yardım etmesi için, kendilerinin Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olmaları için dua ederler. İnsanlar onların ellerinden, dillerinden ve yaptıklarından emindir.

Onlar bilirler ve yalan söylemezler, söz verdiklerinde sözlerinde dururlar.

Rabbim bizleri bu özellikler ile mücehhez kılsın. Ahirette felaha erenlerden eylesin. Âmin. Selam ve dua ile.