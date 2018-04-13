“Skandal yazı” imiş!

Hayrettin Karaman / Yeni Şafak

​Cumhuriyet çıkışlı bir yazı okudum. Bu skandal yazı, kendini aynada görmüş olmalı ki, Fikirname’de çıkan bir yazıyı “skandal bir yazı” olarak takdim ediyor; bakın ne diyor:

“MEB ile imzaladığı, ‘Değerler Eğitimi ve Sosyal Kültürel Etkinlikler’ protokolü ile ‘Milli, manevi, ahlâkî, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması’ amacıyla okullara giren TÜGVA bir skandala daha imza attı. Vakfın, aylık yayımlanan ‘Fikirname’ isimli dergisinde yer alan ‘Karşı Cins Rehberi’ başlıklı yazıda, ‘Müslüman öğrencilerin fakültelerde dikkat etmesi gereken noktalar’ sıralandı. Karşı cins ile kurulan ilişkinin, ‘zina’ şeklinde değerlendirildiği yazıda, ‘Zinaya götürecek tüm fiiller tehlikeli ve zinaya çeken sebepler olarak haramdır’ denildi.”

Yazının devamını da ele alacağım, bu yazıda ise yukarıya aldığım takdimi irdeleyeceğim.

Bir sol sitede konu takdim edilirken “AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal’in yüksek istişâre kurulu üyesi olduğu TÜGVA adlı yandaş ve gerici derneğin yayımladığı Fikirname adlı dergi” ifadesi kullanılıyor.

Allah bunlara fırsat vermesin, ellerine imkân ve iktidar geçtiğinde fikir ve inanç hürriyetine nasıl darbe vuracakları hallerinden ve kâllerinden (sözlerinden) belli. Bunlara göre kendilerinden başka “yandaş ve gerici” derneklere hayat hakkı yoktur.

Bir zamanlar TÜRGEV’e de taktılar, Sayın Erdoğan ailesinin fedâkâr insanları, zevkusefa peşinde koşmak yerine millet ve memlekete hizmet eden STK’larda yer alınca, iktidara ve İslâm’a yan bakanların bozuk dengeleri daha da bozuluyor, ne yapacaklarını, ne diyeceklerini bilemez hale geliyor ve saçmalıyorlar.

“Millî, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerin kazandırılması amacıyla okullara giren TÜGVA bir skandala daha imza attı” diyorlar.

Demek oluyor ki, bu değerleri değil de zıtlarını kazandırmak söz konusu olduğunda bir itirazları olmayacaktır; nitekim olmuyor da.

“Karşı Cins Rehberi” başlıklı yazıda, “Müslüman öğrencilerin fakültelerde dikkat etmesi gereken noktalar” sıralandı şeklindeki haberlerine, “Karşı cins ile kurulan ilişkinin, ‘zina’ şeklinde değerlendirildiği, ‘Zinaya götürecek tüm fiiller tehlikeli ve zinaya çeken sebepler’ olarak haramdır” denildiği haberini de ekliyorlar.

Bunlar yalnızca dar görüşlü, baskıcı, hak ve hürriyet tekelcisi değil, aynı zamanda “mürekkeb (katmerli) cahiller”; yani bilmezler, fakat bilmediklerini de bilmezler. Meselâ, “Bu yıl da Hac mevsimi, Kurban Bayramına denk geldi” incisi bunların ağızlarından çıkar.

Bire cahiller, siz hangi dağdan indiniz de bizim dinimizde ve toplumumuzda, “Karşı cins ile kurulan nikâh dışı ilişkinin, ‘zina’ olduğunu, zinaya götürecek tüm fiillerin tehlikeli bulunduğunu ve zinaya çeken sebeplerin haram” kılındığını bilmiyorsunuz!

Bu ülkede yaşayan insanların kahir çoğunluğu Müslümandır, nikâh dışı cinsel ilişkinin zina ve haram olduğunu bilirler, zinaya götüren ilişki ve davranışlardan da sakınırlar. Dine ve topluma yabancılaşmış bir güruhun açık alanlarda bile “zina” ettiklerini gören Müslümanlar, laik-demokratik sistem gereği onları elleri ve dilleriyle engelleme imkânına sahip olmadıklarından içlerinden protesto ederler, nefret ederler, lânetlerler, başlarını çevirip o mekânlardan uzaklaşırlar; inançları, dinleri böyle emrettiği için bunu yaparlar.

Resmi olsun, sivil olsun bir şahıs, kurum ve kuruluş bu ülkede gençleri, zinadan uzak tutmak, iffetlerini korumak konusunda uyarıyorsa bundan rahatsız olanlara ne demeli!?

Bu sorunun cevabını okuyanlar versin, biz gelecek yazıda diğer “sahte incileri” irdeleyelim.