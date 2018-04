Aman dikkat!

Abdurrahman Dilipak / Yeni Akit

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK’ya dilekçe verilip süreç başlatılabilir. YSK’nın internet sitesinde insanlar internet üzerinden e-devlet kapısından girip bir form doldurarak istedikleri adayı destekleyebilir. Ya da isteyenler, bir form dilekçeyi doldurup, YSK il ve ilçe merkezlerine gidip kimlik tespiti ile ve ıslak imzalı bir başvuru ile başvurularını yapabilirler. Kaç kişinin bu dilekçeleri imzaladığı YSK’nın internet sitesinde an be an görülebilir. Hatta il ve ilçe detayları ile birlikte..

Bu yöntemin ya da başka yöntemler varsa bunların bir an önce açıklanması, konuşulması gerek.

Seçim sonuçları açıklanana kadar maçlar ertelenemez mi? Yapılması zorunlu ise seyircisiz ve başka bir stadyumda yapılamaz mı? FETÖ ve Gezicilerin bu tür mekânlar ve çevrelerinde etkili olduğu biliniyor. Buna tedbir almak gerek.

Aslında sosyal olaylarda ve sportif karşılaşmalarda şiddete başvuranların kimlik tespiti yapılarak, bunların hedef kişi ya da toplulukların etkinliklerinden uzaklaştırılması yönünde bir hukuki düzenleme de yapılabilir. Bunlar cezaları süresince bu gibi durumlarda başka şehre gitmeleri ya da karakola gidip o bölgeden uzaklaşması konusunda uyarılması da mümkün.

Seçim süresince, sosyal medya ya da basın yoluyla, telefon yolu ile yalan haber yayanların, kitleleri tahrik için provokasyon yapanların, adaylar hakkında iftira, dedikodu yayınlarının tespiti ve cezalandırılması gerek. Kanıtsız iddia sahipleri şiddetle cezalandırılmalıdır. Seçim sonrası seçimde hile iddialarını ileri sürenlerden kanıt istenmeli, kanıt sunamayanlar hakkında işlem yapılmalıdır.

Seçimi sabote etmek, seçmen üzerinde baskı kurmaya çalışmak, tehdit ve şantaj, seçime hile karıştırma konusunda cumhuriyet savcılıkları Adalet Bakanlığı tarafından bilgilendirilmeli, iddiaların hızlı bir şekilde soruşturulması ve konunun hızlı bir şekilde yargıya intikali ve sonuçlandırılması sağlanmalıdır.

Sınır bölgeleri, sahil bölgeleri, turistik bölgeler ve terör olaylarının sıkça yaşandığı bölgelerde ek tedbirler alınmalıdır.

Her parti, sandık güvenliği için aktif ve etkin tedbirler almalıdır. Yangına körükle gidecek bir takım kişi ve topluluklar sandık çevresinde uzaklaştırılmalıdır. Her sandıkta kullanılan oy ve partilere dağılımı. Her sandık kurulu üyesi bu sonuç raporlarını alıyor. Bunları kendi parti merkezlerinde toplayarak sonucu görebilirler. Açıklanan sonuçlarla kendi kayıtları arasında bir ihtilaf varsa, bu rakamı giren ve getiren kişilerin ifadesi alındıktan sonra basına açıklama yapılmalı, basın da bu kaynakları tespit ettikten sonra olayı haberleştirmelidir. Bu konuda hile yapan, yalan haber üretmek için sahte bilgi ve belge üretenler ve bunu sosyal medya ve politik sözcüler üzerinden yaymaya çalışanlar hızla tespit edilerek cezalandırılması gerekir. Bu suçları işleyenlere, bir sonraki seçimde tedbir uygulanması, oyunu kullandıktan sonra sandık çevresinden uzaklaştırılması ve sosyal medya iletişiminin kontrol altına alınması, suçu tekrarlaması halinde cezalandırılması gerekir.

Seçim sürecinde de seçim çalışmalarını engellemek, sabote etmek isteyenlere karşı tedbir alınması gerekir.

Her partide bugünden kendi içinde bir etik kurul oluştursa ve bu kurullar hem kendi içlerinde denetim yapsa ve hem de dışarıdan gelen talep ve eleştirileri incelese ne iyi olur.

Partilerin basın sözcüleri, ya da Cumhurbaşkanı adaylarının basın sözcüleri, düzenli olarak her hafta çıkıp basına bilgi verse, eleştirileri cevaplasa..

Dışarıdan legal ve illegal yoldan girişler yakın takibe alınmalı. Belli kişi ve kuruluşlar bu anlamda yakın takibe alınmalı. Bunlardan kimi akademisyen, kimi gazeteci, kimi STK temsilcisi, kimi iş adamı gibi gelecektir. Kimi turist gibi gelecektir. Bunların temas kuracakları kişi, kuruluş, Üniversite, siyasi kişi ve iş adamları belli. Bu konuda sabıkalı diplomatik merkezler ve o merkezlerin sponsoru olduğu uluslararası örgütlerin faaliyetleri de bu kapsamda değerlendirilmeli.

Eylemci teröristler bütün sınırlardan illegal olarak girmeyi deneyeceklerdir. En kolay giriş kapısı Irak, Suriye gibi gözükse de sahil şeridi başta olmak üzere her yer. Bir kısmı da turist gibi gelmeye çalışacak. Ya da içerideki uyuyan hücreleri uyandırmaya çalışacaklar..

PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ bunlar öncelikli risk grupları. Özellikle FETÖ’cüler zaten bir süredir hazırlık yapıyorlardı ve içeride hâlâ gizlenen birçok kripto FETÖ’cü var. FETÖ’cülerin tehlikesi, diğer bütün terör grupları ile de doğrudan ve dolaylı sıcak temas içinde olmaları ve aynı zamanda siyaset ve bürokraside hâlâ adamlarının bulunması, iktidar ve muhalefet içinde uzantılarının olması.

Aslında siyaset dışı bir takım vakıf, dernek, oda, sendika gibi grupların siyasi roller üstlenme konusunda istekli unsurlarının yakın takibi gerekir. Siyasi demeç verme konusunda istekli “sivil” görünümlü siyasi provokatör ve manipülatörlerin aslında tespit edilerek teşhisi gerekir.

Bu konuda “SSS” “sandığın ve siyasetin selameti için” özel bir sivil “izleme komitesi” kurulabilir.

Söz gerçek olmalı. Açık, net ve anlaşılır olmalı. Sert olabilir. Ama tehdit, şantaj, belden aşağı vuruşlar, küfürleşmeler, yumruklaşmalar olmamalı.

Şunu aklımızdan çıkarmayalım “Haddinden fazla şiddet, gayedeki hikmeti yok eder.”

Bu süreçte kim kimdir görelim. “Saadettin Köpek”in anne-babasına öldürüp, onların yetim ve öksüz çocuğuna sahip çıkıp, onu kendine tetikçi yapmak istemesi gibi oyunlara karşı da dikkatli ve duyarlı olalım. Piyasada o kadar çok münafık var ki. Ortalık maskeli balo gibi. “Ağu’yu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı”. Maskeli adamlara dikkat. İçten pazarlıklı adamlara dikkat. Birilerinin “kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyecekleri”ni görmek gerek. Dalkavuklara dikkat. Kaşığı belinde dolaşanlara dikkat!

Aman dikkat!

Selam ve dua ile.