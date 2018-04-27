Gelelim İmam Hatip okullarına

Hayrettin Karaman / Yeni Şafak

Sapı bizim ormandan olan bir balta da İmam Hatip okullarını kesmişti (başarısız olduklarını sevinerek yazmıştı), ama bizi asıl üzen ve çocuklarımızın şevkini kıran yazılar ve konuşmalar bizim mahallenin gafillerinden vaki oluyor.

İmam Hatip okulları yalnızca “cami imam ve hatibi” yetiştirmek üzere çalışmıyor; bu okullar bizim medeniyetimizin ve kültürümüzün okulları olmayı hedeflemiştir. Bu okullardan mezun olan çocuklarımız her nerede bulunur ve hangi işi yaparlarsa yapsınlar Müslümanca yapmalarını, çağımızda İslam’ı temsil etmelerini istiyoruz. Cumhurbaşkanımız’ın değerli destekleri ve ilgili dairenin fedâkâr genel müdürü ve ekibi ile İmam Hatip okullarına hizmet eden sivil toplum kuruluşları sayesinde bu okullar gelişerek büyüyor ve hedefine doğru ilerliyor. Bugün artık bir tip İmam Hatip okulu değil, amaca göre çeşitlendirilmiş birden fazla okul çeşidine ve programına sahibiz.

Bu okullarda Arapça öğrenilmez diyenlere bir başarı hikayesi ile cevap vereceğim:

Katar Foundation bünyesinde tertip edilen ve 52 ülkenin katılımı ile 8-11 Nisan 2018 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen 2018 yılı Uluslararası Arapça Münazara Yarışmalarına ülkemizi temsilen Kocaeli/İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi katılım sağladı.

“Liseler Arası Arapça Münazara Yarışmaları”nda ülkemizi temsil eden Kocaeli-İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, finalde Lübnanlı rakiplerini eleyerek çoğunluğu anadili Arapça olan 53 ülke arasından dünya birincisi olma gururunu bizlere yaşattılar.

Hazırlık Arapça Dil Projesi uygulayan 15 okulumuzdan birisi olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz, 2016 ve 2017 yıllarında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği ile ortaklaşa 9 yıldan beri düzenlediği ve son iki yılda Münazara kategorisini de eklediği “Arapça Münazara Yarışmaları” Türkiye Şampiyonudur.

Kazanılan bu başarı bize gösteriyor ki, Arapça başta olmak üzere yabancı dil eğitimi alanında gerçekleştirilen yarışma ve etkinliklerin önemi büyüktür.

Talebim üzerine bana bildirilen Katar’daki Yarışma yeri ve süreç ile ilgili daha fazla bilgi şöyledir:

Katar National Convention Center’da (Katar Ulusal Kongre Merkezi) gerçekleştirilen organizasyonda her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Organizasyon heyeti ve jüriler alanlarında uzman isimlerden oluşturulmuş ve değerlendirmeler son derece ciddi, tarafsız ve ilkeli olarak takımlara ve izleyicilere aktarıldı.

Yarışmaların başlamasından önce tüm ülke takımları seviye sınavına tabi tutuldu. Bu sınavda A grubu ülkeler Arapçası iyi olan, B Grubu ülkeler ise nispeten daha zayıf ülkeler olarak belirlendi. Türkiye A Grubu ülkeler arasında turnuvaya başladı. Birçok Avrupa, Amerika ve Avustralya ülkelerinin yarışmalara Arap asıllı öğrencilerle katıldığı görüldü. Türkiye ise anadili Türkçe olan ve Anadolu İmam Hatip liselerinde 2 yıl Arapça eğitimi alan öğrencilerle katıldı. Burada hazırlık dil eğitimi veren proje okullarımızın başarısı göze çarpmaktadır. Dil eğitiminde (Arapça, İngilizce, İspanyolca, Almanca) devrim yaşandığını ispatlayan okullarımız, henüz mezun bile vermemişken dünya çapında dereceler alarak ilerisi için umutlarımızı katbekat artırmaktadır. Dört kişilik takımımızın üç öğrencisi 10. sınıfta öğrenim görürken bir öğrencimiz 11. sınıfta öğrenim hayatına devam etmektedir. Okulun öğretmenleri arasında TC. vatandaşlığına geçmiş bir Suriyeli de vardır.

Yarışmaların başladığı ilk gün takımların üzerindeki heyecanı atmaları için puan ve eleme değeri olmayan bir münazara gerçekleştirildi. Her takımın birbirini tanıma ve işleyişi görme açısından yaptıkları bu tur çok faydalı olmuştur. Birinci tur eleme usulü değil takım puanı usulüne göre gerçekleşmiştir. Türkiye 2. tura Tunus’tan sonra en yüksek takım puanı olan ülke olarak çıktı. 2. turdan itibaren eleme usulüne geçilmiştir. Yenilen ekip münazaradan ayrılmak durumunda kalmıştır.

Yarışmalarda ilk 4 ülke şöyle oluştu:

1. TÜRKİYE (DÜNYA ŞAMPİYONU)

2. Lübnan

3. Umman

4. Singapur

Ayrıca bireysel olarak en iyi münazaracılar kategorisinde de ödüller verildi. Burada 208 münazaracı içerisinde ilk 10 açıklandı. Bu kategoride 3 öğrencimiz bireysel olarak da ödül kazanmış oldu.

Ödül töreninden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülü telefon bağlantısı yoluyla münazara ekibini tebrik etmesi onlar için ayrı bir sevinç ve onur kaynağı olmuştur.